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8 августа 2017, 14:43 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

СМИ: «Спартак» достиг принципиального соглашения с «Валенсией» о переходе Гарая

Бывший защитник «Зенита», ныне игрок «Валенсии» Эсекьель Гарай близок к возвращению в Россию.

Бывший защитник Зенита ныне игрок Валенсии Эсекьель <span class=error>Гарай</span> близок к возвращению в Россию. Увеличить
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Итальянское СМИ SportMediaset сообщает, что «Спартак» достиг принципиального соглашения с «Валенсией» о переходе 30-летнего аргентинского футболиста.

Ранее сообщалось, что «Спартак» предложит за Гарая более € 20 млн, тогда как «Валенсия» хочет заработать на продаже защитника € 25 млн. Также отмечалось, что Гарай не против возвращения в Россию.

С 2014 по 2016 год Гарай в составе «Зенита» провёл 75 матчей, забил три гола и завоевал три трофея.

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