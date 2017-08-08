СМИ: «Спартак» достиг принципиального соглашения с «Валенсией» о переходе Гарая

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Итальянское СМИ SportMediaset сообщает, что «Спартак» достиг принципиального соглашения с «Валенсией» о переходе 30-летнего аргентинского футболиста.

Ранее сообщалось, что «Спартак» предложит за Гарая более € 20 млн, тогда как «Валенсия» хочет заработать на продаже защитника € 25 млн. Также отмечалось, что Гарай не против возвращения в Россию.

С 2014 по 2016 год Гарай в составе «Зенита» провёл 75 матчей, забил три гола и завоевал три трофея.