Подменить незаменимого. Каково быть дублёром Акинфеева
За последнюю пятилетку ворота ЦСКА в официальных матчах защищали только два человека. Молодой воспитанник клуба Илья Помазун стал третьим.
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В российском футболе не много стабильных сюжетов. Акинфеев в раме ЦСКА — один из таких. Полжизни — и это не фигура речи, а чистая правда — сторожит Игорь клубные ворота, с дюжину лет — фактически безальтернативно. Дублёры приходят и уходят, а он остаётся, незаменимый, как и прежде.
Для болельщиков он больше, чем первый номер, чем капитан. Он — символ, олицетворение «армейского» характера. Сколь важны для команды лидерские качества Акинфеева, в полной мере осознаёшь в его отсутствие.
Нужно обладать поистине недюжинным — акинфеевским! — самообладанием, чтобы, получив редкую возможность проявить себя, использовать её. Не задёргаться, не наломать дров. По этой причине, как представляется со стороны, и не задалась премьера в РФПЛ у Ильи Помазуна. Пока молодой кипер обуздывал волнение, «Рубин» забил два быстрых гола и заперся на все засовы. О том, что опытные сослуживцы дебютанта не подстраховали, постфактум почти никто не вспоминал — повесить всех собак на вратаря легче. Его ошибки сильнее в глаза бросаются.
Быть сменщиком Акинфеева — тяжёлый крест. С одной стороны, роль почётная, с другой — специфическая и не слишком, мягко говоря, благодарная. Кандидату нужно быть готовым, прежде всего морально, к долгому сидению в запасе и эпизодическим
За семь с половиной лет «службы» в
Леонид Слуцкий чётко разделил зоны ответственности между вратарями. Акинфеев бессменно защищал последний рубеж в национальной и европейской лигах, Чепчугов — на ранних кубковых стадиях. За заключительную «армейскую» пятилетку Сергей провёл всего три игры чемпионата, при этом последнюю с предпоследней разделили три года. Дважды он подменял не вполне здорового капитана и раз вышел на ничего не значившую для ЦСКА встречу с «Ростовом».
Болельщики иронизировали по поводу «скамеечных» рекордов Чепчугова, но Слуцкого в качестве первого зама Акинфеева тот полностью устраивал. Парадокс? Отнюдь. По своим игровым, а главное — человеческим качествам Сергей идеально соответствовал занимаемой должности. Дисциплинированно поддерживал себя в форме и неукоснительно соблюдал субординацию. В его лице Акинфеев видел не столько конкурента, сколько надёжного партнёра. Поэтому их сотрудничество и длилось так долго и преимущественно счастливо. Летом 2017-го оно подошло к концу, и за спиной у Акинфеева замелькали свежие лица.
За прошедшие пять лет через «учебку» Александра Гришина прошёл десяток вратарей. Некоторые недурно проявляли себя в матчах юношеской Лиги УЕФА (Помазун, к примеру, за два матча не пропустил ни мяча от сверстников из «Манчестер Юнайтед»), но максимум, на который могли рассчитывать в главной команде — это место на скамейке, благо её «длина» в РФПЛ увеличилась.
Помазун ещё в марте 2014-го, в неполные 18 лет, впервые удостоился такой чести. В начале этого года в обойму попал однофамилец тренера вратарей — Павел Овчинников. У остальных воспитанников клуба судьбы сложились
Помазун, если брать за точку отсчёта первое включение в заявку, ждал своего шанса более трёх лет. В прошлое воскресенье он его получил, а теперь получит ещё один, в среду в Петербурге. Виктор Гончаренко решил не рисковать здоровьем капитана в преддверии дерби со «Спартаком» и архиважного
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