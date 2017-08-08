Подменить незаменимого. Каково быть дублёром Акинфеева

В российском футболе не много стабильных сюжетов. Акинфеев в раме ЦСКА — один из таких. Полжизни — и это не фигура речи, а чистая правда — сторожит Игорь клубные ворота, с дюжину лет — фактически безальтернативно. Дублёры приходят и уходят, а он остаётся, незаменимый, как и прежде.

Для болельщиков он больше, чем первый номер, чем капитан. Он — символ, олицетворение «армейского» характера. Сколь важны для команды лидерские качества Акинфеева, в полной мере осознаёшь в его отсутствие. Тут-то и выясняется (вдруг?), что равноценной замены ему как не было, так и нет. Откуда ей взяться, если резервисты исключительно в «молодёжке», спаррингах да двусторонках получают практику?

Нужно обладать поистине недюжинным — акинфеевским! — самообладанием, чтобы, получив редкую возможность проявить себя, использовать её. Не задёргаться, не наломать дров. По этой причине, как представляется со стороны, и не задалась премьера в РФПЛ у Ильи Помазуна. Пока молодой кипер обуздывал волнение, «Рубин» забил два быстрых гола и заперся на все засовы. О том, что опытные сослуживцы дебютанта не подстраховали, постфактум почти никто не вспоминал — повесить всех собак на вратаря легче. Его ошибки сильнее в глаза бросаются.

Быть сменщиком Акинфеева — тяжёлый крест. С одной стороны, роль почётная, с другой — специфическая и не слишком, мягко говоря, благодарная. Кандидату нужно быть готовым, прежде всего морально, к долгому сидению в запасе и эпизодическим мини-шансам. Все прелести и недостатки этого статуса в полной мере прочувствовал на себе Сергей Чепчугов. Он дольше кого бы то ни было находился в тени Акинфеева. Не знаю, как вам, а мне было бы интересно почитать его мемуары: каково это, быть «вечно запасным»? Наверное, не очень весело. А впрочем, от мировоззрения зависит. Всё же не в заштатном клубишке сидел — в успешной, авторитетной команде, медали-кубки брал.

За семь с половиной лет «службы» в красно-синей армии сибиряк провёл в общей сложности под три десятка матчей. Были среди них и знаменательные — как, допустим, против мадридского «Реала» в начале 2012 года. В первом из них Сергей даже звания игрока матча удостоился, но глобально на его положение в клубе оно не повлияло. С выздоровлением коллеги Чепчугов незамедлительно вернулся на вторые роли.

Леонид Слуцкий чётко разделил зоны ответственности между вратарями. Акинфеев бессменно защищал последний рубеж в национальной и европейской лигах, Чепчугов — на ранних кубковых стадиях. За заключительную «армейскую» пятилетку Сергей провёл всего три игры чемпионата, при этом последнюю с предпоследней разделили три года. Дважды он подменял не вполне здорового капитана и раз вышел на ничего не значившую для ЦСКА встречу с «Ростовом».

Болельщики иронизировали по поводу «скамеечных» рекордов Чепчугова, но Слуцкого в качестве первого зама Акинфеева тот полностью устраивал. Парадокс? Отнюдь. По своим игровым, а главное — человеческим качествам Сергей идеально соответствовал занимаемой должности. Дисциплинированно поддерживал себя в форме и неукоснительно соблюдал субординацию. В его лице Акинфеев видел не столько конкурента, сколько надёжного партнёра. Поэтому их сотрудничество и длилось так долго и преимущественно счастливо. Летом 2017-го оно подошло к концу, и за спиной у Акинфеева замелькали свежие лица.

За прошедшие пять лет через «учебку» Александра Гришина прошёл десяток вратарей. Некоторые недурно проявляли себя в матчах юношеской Лиги УЕФА (Помазун, к примеру, за два матча не пропустил ни мяча от сверстников из «Манчестер Юнайтед»), но максимум, на который могли рассчитывать в главной команде — это место на скамейке, благо её «длина» в РФПЛ увеличилась.