Футболист Луан может пройти медобследование для «Спартака» в конце недели в Риме
МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Бразильский нападающий Луан Виейра близок к подписанию контракта с московским «Спартаком», в конце недели футболист должен пройти медицинское обследование в Риме. Об этом ТАСС сообщил агент 24-летнего футболиста Жаир Канту Пейшото.
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«Сейчас у нас есть небольшие разногласия между клубом и представителями игрока по сумме компенсации, идут переговоры. Луан в конце недели должен пройти медобследование в Риме, после чего, надеюсь, мы сможем договориться и подписать все необходимые документы», — сказал Пейшото.
Луан провел один матч за сборную Бразилии. В составе олимпийской сборной Бразилии стал победителем Игр 2016 года в
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