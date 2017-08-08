Футболист Луан может пройти медобследование для «Спартака» в конце недели в Риме

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Ранее интернет-портал Zero Hola сообщал о том, что представители «Спартака» и бразильского клуба «Гремио» согласовали трансфер, но возникли сложности с представителями Луна, которым принадлежат 30 процентов прав на игрока.

«Сейчас у нас есть небольшие разногласия между клубом и представителями игрока по сумме компенсации, идут переговоры. Луан в конце недели должен пройти медобследование в Риме, после чего, надеюсь, мы сможем договориться и подписать все необходимые документы», — сказал Пейшото.