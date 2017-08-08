Акинфеев не поможет ЦСКА в матче с «Тосно»
Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев не сыграет против «Тосно» в матче 5-го тура российской
Премьер-Лиги.
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Видимо, что-то случилось...
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Футболист продолжает заниматься по индивидуальной программе. Об этом говорится на официальной странице «армейцев» в «Твиттере».
Игорь Акинфеев получил травму во время ответной встречи 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с АЕК (1:0) в Москве. Голкипер
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