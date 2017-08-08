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8 августа 2017, 14:18 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Акинфеев не поможет ЦСКА в матче с «Тосно»

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев не сыграет против «Тосно» в матче 5-го тура российской Премьер-Лиги.

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев не сыграет против <span class=error>Тосно</span> в матче 5-го тура российской <nobr>Премьер-Лиги.</nobr> Увеличить
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Футболист продолжает заниматься по индивидуальной программе. Об этом говорится на официальной странице «армейцев» в «Твиттере».

Игорь Акинфеев получил травму во время ответной встречи 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с АЕК (1:0) в Москве. Голкипер красно-синих дважды по ходу второго тайма оказывался на газоне из-за боли в колене.

Из-за травмы 31-летний вратарь уже пропустил игру 4-го тура с «Рубином». Место в воротах занял Илья Помазун, а ЦСКА уступил 1:2.

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