«СКА-Хабаровск» одержал первую победу в РФПЛ, обыграв «Анжи»
ТАСС, 8 августа. «СКА-Хабаровск» победил махачкалинский «Анжи» со счетом 2:0 в матче пятого тура чемпионата Российской футбольной
премьер-лиги (РФПЛ). Игра прошла в Хабаровске на стадионе имени Ленина.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Голы забили Мирослав Маркович (68-я минута) и Николай Калинский (90).
«СКА-Хабаровск» одержал первую победу в РФПЛ, а Маркович стал автором первого гола хабаровчан в
«СКА-Хабаровск» набрал первые очки в текущем розыгрыше РФПЛ (четыре предыдущих встречи команда проиграла) и поднялся на 14-е место в турнирной таблице. В активе «Анжи» также три набранных балла и 15-е место.
В следующем туре «СКА-Хабаровск» дома сыграет с казанским «Рубином» 13 августа, днем ранее «Анжи» проведет домашний матч с московским «Динамо».
По итогам прошлого сезона «СКА-Хабаровск» занял четвертое место в первенстве Футбольной национальной лиги и, обыграв в стыковых матчах «Оренбург», впервые вышел в высший дивизион чемпионата страны.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter