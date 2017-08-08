«СКА-Хабаровск» одержал первую победу в РФПЛ, обыграв «Анжи»

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Голы забили Мирослав Маркович (68-я минута) и Николай Калинский (90).

«СКА-Хабаровск» одержал первую победу в РФПЛ, а Маркович стал автором первого гола хабаровчан в премьер-лиге.

«СКА-Хабаровск» набрал первые очки в текущем розыгрыше РФПЛ (четыре предыдущих встречи команда проиграла) и поднялся на 14-е место в турнирной таблице. В активе «Анжи» также три набранных балла и 15-е место.

В следующем туре «СКА-Хабаровск» дома сыграет с казанским «Рубином» 13 августа, днем ранее «Анжи» проведет домашний матч с московским «Динамо».

По итогам прошлого сезона «СКА-Хабаровск» занял четвертое место в первенстве Футбольной национальной лиги и, обыграв в стыковых матчах «Оренбург», впервые вышел в высший дивизион чемпионата страны.