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8 августа 2017, 13:12 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

«СКА-Хабаровск» побил антирекорд результативности для новичков РФПЛ на старте сезона

«СКА-Хабаровск» в матче пятого тура чемпионата России против махачкалинского «Анжи» установил антирекорд результативности на старте сезона для новичков Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).

<span class=error>СКА</span>-Хабаровск в матче пятого тура чемпионата России против махачкалинского <span class=error>Анжи</span> установил антирекорд результативности на старте сезона для новичков Российской футбольной <nobr>премьер-лиги</nobr> (<span class=error>РФПЛ</span>). Увеличить
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Встреча «СКА-Хабаровск» — «Анжи» проходит во вторник на стадионе имени В. И. Ленина в Хабаровске. На 68-й минуте матча форвард хозяев Мирослав Маркович сделал счет 1:0.

Хабаровчане не могли открыть счет своим голам в премьер-лиге на протяжении 428 минут. На старте первенства они проиграли петербургскому «Зениту» (0:2), тульскому «Арсеналу» (0:1), а также московским ЦСКА (0:2) и «Локомотиву» (0:1).

Ранее антирекорд принадлежал «Оренбургу», чья безголевая серия в начале прошлого сезона составила 405 минут.

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