«СКА-Хабаровск» побил антирекорд результативности для новичков РФПЛ на старте сезона

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Встреча «СКА-Хабаровск» — «Анжи» проходит во вторник на стадионе имени В. И. Ленина в Хабаровске. На 68-й минуте матча форвард хозяев Мирослав Маркович сделал счет 1:0.

Хабаровчане не могли открыть счет своим голам в премьер-лиге на протяжении 428 минут. На старте первенства они проиграли петербургскому «Зениту» (0:2), тульскому «Арсеналу» (0:1), а также московским ЦСКА (0:2) и «Локомотиву» (0:1).

Ранее антирекорд принадлежал «Оренбургу», чья безголевая серия в начале прошлого сезона составила 405 минут.