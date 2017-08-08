«СКА-Хабаровск» побил антирекорд результативности для новичков РФПЛ на старте сезона
«СКА-Хабаровск» в матче пятого тура чемпионата России против махачкалинского «Анжи» установил антирекорд результативности на старте сезона для новичков Российской футбольной
премьер-лиги (РФПЛ).
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Встреча «СКА-Хабаровск» — «Анжи» проходит во вторник на стадионе имени В. И. Ленина в Хабаровске. На 68-й минуте матча форвард хозяев Мирослав Маркович сделал счет 1:0.
Хабаровчане не могли открыть счет своим голам в
Ранее антирекорд принадлежал «Оренбургу», чья безголевая серия в начале прошлого сезона составила 405 минут.
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