СМИ: «Сент-Этьен» арендует футболиста «Зенита» Эрнани с правом выкупа за €12 млн
ТАСС, 8 августа. Французский клуб «Сент-Этьен» арендует футболиста «Зенита» Эрнани на один сезон с возможным правом выкупа за €12 млн. Об этом сообщается на сайте итальянского журналиста Джанлуки ди Марцио.
Официальное объявление об аренде 23-летнего бразильского полузащитника должно последовать в среду.
Эрнани перешел в «Зенит» в декабре 2016 года из бразильского «Атлетико Паранаэнсе». В прошедшем сезоне полузащитник провел девять матчей в составе санкт- петербургской команды во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. В текущем сезоне футболист принял участие в двух матчах.
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