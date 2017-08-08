СМИ: «Сент-Этьен» арендует футболиста «Зенита» Эрнани с правом выкупа за €12 млн

Официальное объявление об аренде 23-летнего бразильского полузащитника должно последовать в среду.

Эрнани перешел в «Зенит» в декабре 2016 года из бразильского «Атлетико Паранаэнсе». В прошедшем сезоне полузащитник провел девять матчей в составе санкт- петербургской команды во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. В текущем сезоне футболист принял участие в двух матчах.