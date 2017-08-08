«Спартак» после разгрома, Кононов vs Шалимов, Григорян vs Хабаровск. Интриги 5-го тура РФПЛ
Самое интересное в туре.
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«СЭ» выделяет главные интриги 5-го тура чемпионата России.
Прогноз Winline — П1 2.69 — Н 2.75 — П2 2.90.
Александру Григоряну грозит отставка, причем роковым может стать проигрыш в Хабаровске, где тренер еще недавно работал. Помогут ли тренеру игроки, переехавшие вместе с ним с Дальнего Востока в Махачкалу и персонально мастер удара «рабона» Хуан Лескано? Или Алексей Поддубский использует знание сильных и слабых сторон своих бывших подопечных, а дальневосточники
АМКАР — УФА
Прогноз Winline — П2 2.44 — Н 2.69 — П2 3.36.
Встречи пляшущих от обороны пермяков и уфимцев всегда получаются упорными. Из шести поединков половина завершилась с преимуществом победителя в один мяч, а еще три — вничью. Не определился сильнейший и весной, когда начинавший самостоятельную карьеру Сергей Семак лишь на последних минутах упустил победу над маститым Гаджи Гаджиевым. К новой дуэли оппоненты подходят в диаметрально противоположном настроении, и если «Уфа» воодушевлена героической победой над «Ахматом», то опустившийся на дно таблицы «Амкар» до сих пор не набрал ни одного очка. Изменится ли настроение соперников после вторничного противостояния, либо они продолжат движение в противоположных направлениях?
УРАЛ — ЗЕНИТ
Прогноз Winline — П1 10.0 — Н 4.63 — П2 1.30.
С тех пор, как «шмели» вернулись в
СПАРТАК — АРСЕНАЛ
Прогноз Winline — П1 1.32 — Н 4.68 — П2 9.02.
Какой будет реакция
РУБИН — ЛОКОМОТИВ
Прогноз Winline — П1 2.46 — Н 2.89 — П2 3.05.
Матч в Казани — это целый набор увлекательных дуэлей. На первом месте, естественно, противостояние маститых тренеров, в котором прошлый сезон остался за тогда еще работавшим в «Ростове» Курбаном Бердыевым (1:0, 0:0). Так может и сейчас — после важной как в турнирном, так и в психологическом плане победы над ЦСКА — набирающий ход бердыевский «Рубин» остановит лидера чемпионата Юрия Семина? Или наставник «Локомотива» отыграется за предыдущий чемпионат, а поможет ему в том числе и впервые готовящийся к матчу в Казани Соломон Кверквелия?
ТОСНО — ЦСКА
Прогноз Winline — П1 8.38 — Н 4.32 — П2 1.37.
Трудности в обороне ЦСКА, помноженные на травму Игоря Акинфеева, сделали
РОСТОВ — ДИНАМО
Прогноз Winline — П1 2.28 — Н 2.96 — П2 3.29.
Донской команде после летней перестройки предрекали чуть ли борьбу за выживание, а Леонид Кучук уже дает результат. После двух гостевых побед «Ростов» поднялся на шестую строчку и лишь на один балл отстает от идущей четвертой «Уфы». Правда, пока все очки южане набрали в чужих стенах, тогда как единственный домашний матч проигран. Увидят ли ростовские болельщики успех своими глазами и отомстят ли хозяева «Динамо» за прошлогодний разгром своего экспериментального состава в Кубке России? Или команда Юрия Калитвинцева расправит крылья после долгожданной первой победы?
АХМАТ — КРАСНОДАР
Прогноз Winline — П1 2.35 — Н 3.02 — П2 3.10.
Пожалуй, самая очевидная интрига тура. Олег Кононов, в годы работы которого «Краснодар» превратился в одну из самых играющих и симпатичных команд чемпионата России, против «быков» и своего бывшего помощника Игоря Шалимова. Несмотря на цивилизованное расставание, данное противостояние принципиально для обеих сторон. Даже если об этом не говорят во всеуслышание. Впрочем, и сама по себе игра в Грозном ожидается с большим интересом, ведь это встреча команд, которые в нынешнем сезоне будут сражаться, как минимум, за место в еврокубковой зоне, и стремиться к максимально возможному результату. И еще интересно увидеть реакцию «Ахмата» на первое в сезоне поражение, а так же на то, как Кононов справится с новыми кадровыми проблемами.
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