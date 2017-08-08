«Спартак» после разгрома, Кононов vs Шалимов, Григорян vs Хабаровск. Интриги 5-го тура РФПЛ

«СЭ» выделяет главные интриги 5-го тура чемпионата России.

СКА-ХАБАРОВСК — АНЖИ

Прогноз Winline — П1 2.69 — Н 2.75 — П2 2.90.

Александру Григоряну грозит отставка, причем роковым может стать проигрыш в Хабаровске, где тренер еще недавно работал. Помогут ли тренеру игроки, переехавшие вместе с ним с Дальнего Востока в Махачкалу и персонально мастер удара «рабона» Хуан Лескано? Или Алексей Поддубский использует знание сильных и слабых сторон своих бывших подопечных, а дальневосточники наконец-то откроют счет набранным очкам и забитым мячам в премьер-лиге? Нелишне будет вспомнить историю встреч открывающих тур соперников в ФНЛ, потому что выяснится: последний матч на Дальнем Востоке принес «Анжи» три очка (3:2).

АМКАР — УФА

Прогноз Winline — П2 2.44 — Н 2.69 — П2 3.36.

Встречи пляшущих от обороны пермяков и уфимцев всегда получаются упорными. Из шести поединков половина завершилась с преимуществом победителя в один мяч, а еще три — вничью. Не определился сильнейший и весной, когда начинавший самостоятельную карьеру Сергей Семак лишь на последних минутах упустил победу над маститым Гаджи Гаджиевым. К новой дуэли оппоненты подходят в диаметрально противоположном настроении, и если «Уфа» воодушевлена героической победой над «Ахматом», то опустившийся на дно таблицы «Амкар» до сих пор не набрал ни одного очка. Изменится ли настроение соперников после вторничного противостояния, либо они продолжат движение в противоположных направлениях?

УРАЛ — ЗЕНИТ

Прогноз Winline — П1 10.0 — Н 4.63 — П2 1.30.

С тех пор, как «шмели» вернулись в премьер-лигу, они гарантированно становятся жертвой сине-бело-голубых. И хотя болельщики двух клубов очень дружны, у екатеринбуржцев есть повод обижаться на восемь поражений в восьми матчах. Есть ли у команды Александра Тарханова хоть один шанс отобрать у «Зенита» очки с девятой попытки? Игра в Краснодаре показала, что «шмели» умеют удивлять, но реально ли это против такой команды Роберто Манчини, которая уничтожила «Спартак»? А, может быть, учитывая жесткий график, итальянец проведет ротацию состава и даст шанс Артему Дзюбе?

СПАРТАК — АРСЕНАЛ

Прогноз Winline — П1 1.32 — Н 4.68 — П2 9.02.

Какой будет реакция красно-белых на унижение в Санкт-Петербурге? Как изменится состав, появится ли в старте Пашалич, а в воротах — Селихов? Это, пожалуй, главные вопросы к чемпиону. На фоне последних событий месть «Арсеналу» за крупное поражение в Туле в заключительном туре прошлого чемпионата и возможная дуэль братьев Комбаровых — лишь сопутствующие мини-интриги. Кстати, в паре «Спартак» — «Арсенал» пока наблюдается равенство: оппоненты обмениваются чувствительными ударами, нокаутируя соперника в родных стенах, а суммарный московский счет в пользу красно-белых навевает ассоциации с теннисом (6:0).

РУБИН — ЛОКОМОТИВ

Прогноз Winline — П1 2.46 — Н 2.89 — П2 3.05.

Матч в Казани — это целый набор увлекательных дуэлей. На первом месте, естественно, противостояние маститых тренеров, в котором прошлый сезон остался за тогда еще работавшим в «Ростове» Курбаном Бердыевым (1:0, 0:0). Так может и сейчас — после важной как в турнирном, так и в психологическом плане победы над ЦСКА — набирающий ход бердыевский «Рубин» остановит лидера чемпионата Юрия Семина? Или наставник «Локомотива» отыграется за предыдущий чемпионат, а поможет ему в том числе и впервые готовящийся к матчу в Казани Соломон Кверквелия?

ТОСНО — ЦСКА

Прогноз Winline — П1 8.38 — Н 4.32 — П2 1.37.

Трудности в обороне ЦСКА, помноженные на травму Игоря Акинфеева, сделали вице-чемпиона уязвимым. Воспользуется ли этим «Тосно», воодушевленный первой победой в премьер-лиге? Если команде из Ленинградской области удастся преподнести сенсацию, то она поможет не только себе, но и конкурентам подопечных Виктора Гончаренко. Тогда многие обязательно вспомнят и арендованного зенитовца Чернова, и спартаковское прошлое Дмитрия Парфенова и его помощника Владимира Бесчастных. Да и для арендованного у красно-белых Мелкадзе матч с армейцами по определению не может быть рядовым.

РОСТОВ — ДИНАМО

Прогноз Winline — П1 2.28 — Н 2.96 — П2 3.29.

Донской команде после летней перестройки предрекали чуть ли борьбу за выживание, а Леонид Кучук уже дает результат. После двух гостевых побед «Ростов» поднялся на шестую строчку и лишь на один балл отстает от идущей четвертой «Уфы». Правда, пока все очки южане набрали в чужих стенах, тогда как единственный домашний матч проигран. Увидят ли ростовские болельщики успех своими глазами и отомстят ли хозяева «Динамо» за прошлогодний разгром своего экспериментального состава в Кубке России? Или команда Юрия Калитвинцева расправит крылья после долгожданной первой победы?

АХМАТ — КРАСНОДАР

Прогноз Winline — П1 2.35 — Н 3.02 — П2 3.10.

Пожалуй, самая очевидная интрига тура. Олег Кононов, в годы работы которого «Краснодар» превратился в одну из самых играющих и симпатичных команд чемпионата России, против «быков» и своего бывшего помощника Игоря Шалимова. Несмотря на цивилизованное расставание, данное противостояние принципиально для обеих сторон. Даже если об этом не говорят во всеуслышание. Впрочем, и сама по себе игра в Грозном ожидается с большим интересом, ведь это встреча команд, которые в нынешнем сезоне будут сражаться, как минимум, за место в еврокубковой зоне, и стремиться к максимально возможному результату. И еще интересно увидеть реакцию «Ахмата» на первое в сезоне поражение, а так же на то, как Кононов справится с новыми кадровыми проблемами.