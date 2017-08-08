Мутко: Матч со «Спартаком» показал, что «Зенит» является основным фаворитом РФПЛ
МОСКВА, 8 августа. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. «Зенит» на настоящий момент можно назвать основным фаворитом чемпионата России по футболу. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал
вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.
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6 августа в матче четвертого тура чемпионата России «Зенит» на своем поле разгромил московский «Спартак» со счетом 5:1. Команда из
«Первый тайм был равным, а второй немножко удивил — в нем мы, скажем так, не увидели “Спартак”, а увидели только одну команду — “Зенит”, который полностью переиграл соперника, доминировал, показав футбол высочайшего уровня. Матч получился достойным встречи лидеров, но, повторюсь, во втором тайме игра “Спартака” немножко удивила», — сказал Мутко о матче «Зенита» и «Спартака».
На вопрос, можно ли теперь назвать «Зенит» основным фаворитом чемпионата, Мутко ответил: «Если судить по матчу со “Спартаком”, особенно по второму тайму, это безусловно. Прошло четыре тура чемпионата, мы посмотрели на все команды.
«Но чемпионат только начался, и мы знаем, что, например, ЦСКА по ходу сезона может серьезно добавить и выдать феерию, — продолжил глава РФС. — Надеемся, что “Спартак” будет бороться за призовые места. “Рубин” при Курбане Бекиевиче [Бердыеве] прибавляет с каждой игрой, “Краснодар” — добротная команда. Конкуренция есть, это здорово, но “Зенит” сейчас выглядит очень сильно».
На прошлой неделе бразильский нападающий Неймар перешел во французский ПСЖ, заплатив испанской «Барселоне» за досрочный разрыв контракта 222 млн евро, которые ему выделила катарская компания. На вопрос, может ли данный трансфер негативно отразиться на российском футболе с точки зрения роста цен на игроков, Мутко ответил: «Не думаю. Причем здесь мы и Неймар? Где Неймар, а где мы?».
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