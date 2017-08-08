Фурсенко: «Зенит» будет проводить домашние матчи только на арене «Санкт-Петербург»

Во вторник АБН со ссылкой на Смольный сообщило, что «Зенит» из-за устранения протечки раздвижной крыши может провести несколько матчей на стадионе «Петровский».

«Зенит» в текущем сезоне уже провел две домашних игры в чемпионате России на арене «Санкт-Петербург», который принимал матчи Кубка конфедераций-2017 и примет встречи чемпионата мира-2018 и чемпионата Европы-2020.

«Мы будем играть только на Крестовском (острове)», — сказал Фурсенко по телефону.