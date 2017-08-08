Фурсенко: «Зенит» будет проводить домашние матчи только на арене «Санкт-Петербург»
МОСКВА, 8 авг —
Р-Спорт, Василий Конов-мл. Санкт-петербургский «Зенит» будет проводить домашние матчи только на стадионе «Санкт-Петербург» на Крестовском острове, заявил агентству «Р-Спорт» президент «сине-бело-голубых» Сергей Фурсенко.
Во вторник АБН со ссылкой на Смольный сообщило, что «Зенит»
«Зенит» в текущем сезоне уже провел две домашних игры в чемпионате России на арене «Санкт-Петербург», который принимал матчи Кубка конфедераций-2017 и примет встречи чемпионата мира-2018 и чемпионата Европы-2020.
«Мы будем играть только на Крестовском (острове)», — сказал Фурсенко по телефону.
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