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8 августа 2017, 9:25 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

«Фенербахче» интересуется полузащитником «Зенита» Жулиано

МОСКВА, 8 авг — Р-Спорт. Турецкий футбольный клуб «Фенербахче» заинтересован в переходе бразильского полузащитника санкт-петербургского «Зенита» Жулиано, сообщает sporx.com.

Стоимость перехода игрока оценивается в 9 миллионов евро. Отмечается, что президент «Фенербахче» Азиз Йылдырым уже связался с «Зенитом» по поводу трансфера.

Ранее СМИ сообщали, что бразильский полузащитник сообщил руководству «Зенита» о желании покинуть команду, так как недоволен тем, что новый главный тренер Роберто Манчини предоставляет ему мало игрового времени и что на его позицию в межсезонье был приглашен аргентинец Себастьян Дриусси.

Жулиано перешел в «Зенит» в июле 2016 года из бразильского «Гремио» и в 38 играх прошлого сезона забил 17 мячей (лучший результат в команде). В нынешнем сезоне он принял участие в 4 матчах из 6 (три раза выходил в стартовом составе) и ни в одном из них не отыграл все 90 минут. Контракт бразильца с «Зенитом» рассчитан до лета 2020 года.

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