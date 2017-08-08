«Фенербахче» интересуется полузащитником «Зенита» Жулиано

Стоимость перехода игрока оценивается в 9 миллионов евро. Отмечается, что президент «Фенербахче» Азиз Йылдырым уже связался с «Зенитом» по поводу трансфера.

Ранее СМИ сообщали, что бразильский полузащитник сообщил руководству «Зенита» о желании покинуть команду, так как недоволен тем, что новый главный тренер Роберто Манчини предоставляет ему мало игрового времени и что на его позицию в межсезонье был приглашен аргентинец Себастьян Дриусси.

Жулиано перешел в «Зенит» в июле 2016 года из бразильского «Гремио» и в 38 играх прошлого сезона забил 17 мячей (лучший результат в команде). В нынешнем сезоне он принял участие в 4 матчах из 6 (три раза выходил в стартовом составе) и ни в одном из них не отыграл все 90 минут. Контракт бразильца с «Зенитом» рассчитан до лета 2020 года.