Поле стадиона в Хабаровске готово принимать команды

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Два матча в Хабаровске и Перми пройдут во вторник в пятом туре чемпионата России по футболу. Домашние встречи проведут два аутсайдера чемпионата — «СКА-Хабаровск» и «Амкар», которые в нынешнем сезоне пока не набирали очков и не забили ни одного мяча.