Поле стадиона в Хабаровске готово принимать команды
В официальном «Твиттере» «СКА-Хабаровск» опубликована актуальная фотография поля стадиона имени Владимира Ленина, пострадавшего
из-за ливня, который обрушился на Хабаровск накануне.
«Поле стадиона имени Ленина, несмотря на вчерашние ненастья, готово принимать команды и наших верных болельщиков», — отмечено в сообщении.
Матч «СКА-Хабаровск» — «Анжи» должен состояться сегодня, 8 августа. Начало встречи запланировано на 11:00 мск. Решение о проведении матча должно быть принято арбитром непосредственно перед началом игры.
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