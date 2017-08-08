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8 августа 2017, 9:16 | Футбол: Премьер-лига | Onedivision.ru

Поле стадиона в Хабаровске готово принимать команды

В официальном «Твиттере» «СКА-Хабаровск» опубликована актуальная фотография поля стадиона имени Владимира Ленина, пострадавшего из-за ливня, который обрушился на Хабаровск накануне.

«Поле стадиона имени Ленина, несмотря на вчерашние ненастья, готово принимать команды и наших верных болельщиков», — отмечено в сообщении.

Матч «СКА-Хабаровск» — «Анжи» должен состояться сегодня, 8 августа. Начало встречи запланировано на 11:00 мск. Решение о проведении матча должно быть принято арбитром непосредственно перед началом игры.

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Новости Премьер-лиги

«СКА-Хабаровск» сыграет с «Анжи» в чемпионате России по футболу

«СКА-Хабаровск» сыграет с «Анжи» в чемпионате России по футболу

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Два матча в Хабаровске и Перми пройдут во вторник в пятом туре чемпионата России по футболу. Домашние встречи проведут два аутсайдера чемпионата — «СКА-Хабаровск» и «Амкар», которые в нынешнем сезоне пока не набирали очков и не забили ни одного мяча.
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