Болельщики: Гарай в «Спартаке»? Это даже не смешно

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«ЗЕНИТ» И «СЕНТ-ЭТЬЕН» ДОГОВОРИЛИСЬ ОБ АРЕНДЕ ЭРНАНИ.

По информации «СЭ», «Зенит» и «Сент-Этьен» договорились об аренде полузащитника Эрнани. В ближайшее время будут улажены все нюансы соглашения, футболист на днях приступит к тренировкам в составе своего нового клуба.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">"Зенит" и "Сент-Этьен" договорились об аренде Эрнани <a href="https://t.co/9r8cOQkWvd">https://t.co/9r8cOQkWvd</a> <a href="https://t.co/GVofdtkYrr">pic.twitter.com/GVofdtkYrr</a></p>— СЭ Инсайд (@inside_se) <a href="https://twitter.com/inside_se/status/894615833644871681">7 августа 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

SS-1525-Sergey: Вроде туда же когда-то колпинскую котлету отправляли!).

Milwall82: А если серьезно, удачи пареньку, мб в будущем толк от него будет.

Svs: Отдать в аренду, а потом забыть забрать обратно.

Slim Taller: Чувствуется рука Сарсании.

Sandberg: А чего к нему столько негатива?

СМИ: ГАРАЙ МОЖЕТ ПЕРЕЙТИ В «СПАРТАК».

Защитник «Валенсии» Эсекиэль Гарай может стать игроком «Спартака», утверждает Superdeporte. Испанский клуб хочет заработать на продаже 30-летнего игрока 25 миллионов евро, и вариант с красно-белыми выглядит реально.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Игрока активно предлагали рос рынку. Что с ним случилось? Полюбил Россию? <a href="https://t.co/kBLOJIf2xT">https://t.co/kBLOJIf2xT</a></p>— Сергей Егоров (@EgorovSA) <a href="https://twitter.com/EgorovSA/status/894684119476645889">7 августа 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Shpasic: игрок-то, может, и не против, а вот его жена — против).

Coюз Аполлонович: Это даже не смешно…

Maxscorp78: откуда деньги, Зин?

Дмитрий999: Игрочище. Но вряд ли. Слухами сыт не будешь.

Пиитерец: Еще Беккенбауэра можно сейчас взять свободным агентом.

«АНЖИ» ПОКАЗАЛ ЗАТОПЛЕННЫЙ СТАДИОН В ХАБАРОВСКЕ.

«Анжи» в своем официальном Твиттере опубликовал фотографию стадиона в Хабаровске, на котором выступает местный клуб СКА. В городе идет сильный ливень, который почти полностью затопил арену — беговые дорожки вокруг поля и сам газон.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Наводнение в Хабаровске. Как на этом поле играть в футбол? <a href="https://t.co/YEpVCypIHR">https://t.co/YEpVCypIHR</a></p>— Сергей Егоров (@EgorovSA) <a href="https://twitter.com/EgorovSA/status/894584055181713409">7 августа 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Ivkoneff08: Играть можно. На качестве игры не сильно повлияет.

Shpasic: нормально. когда-то Луч-Энергия в таких же условиях с Зенитом играл — на ютьюбе есть смешное видео с того матча.

RSI: игроать можно только в водное поло)).

Crazysun78: Рыбаков то не видно… Так что все норм…).

«В ПИТЕРЕ — ПЯТЬ». ЗАГОЛОВОК «СЭ» ВДОХНОВИЛ «ШНУРА» НА НОВУЮ ПЕСНЮ.

Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров посвятил песню победе «Зенита» в матче со «Спартаком» (5:1) в матче 4-го тура премьер-лиги. В припеве содержатся слова из заголовка понедельничного номера «СЭ» — «В Питере — пять». Мы рады, что наше творчество оценили — шапка номера ушла в народ. Мы работаем для вас. Читайте «СЭ»!

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="und" dir="ltr">✋️<br>??? <a href="https://t.co/oJ0Iaalp9m">pic.twitter.com/oJ0Iaalp9m</a></p>— Дмитрий Симонов (@dmitriy_f1re) <a href="https://twitter.com/dmitriy_f1re/status/894654024573751298">7 августа 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

SS-1525-Sergey: Вроде Кокоша запустил.

Alex78: Шнур в своем репертуаре).