Болельщики: Гарай в «Спартаке»? Это даже не смешно
Возможный трансфер Гарая в «Спартак» и новая песня Шнура — среди самых обсуждаемых тем понедельника.
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«ЗЕНИТ» И «СЕНТ-ЭТЬЕН» ДОГОВОРИЛИСЬ ОБ АРЕНДЕ ЭРНАНИ.
По информации «СЭ», «Зенит» и «Сент-Этьен» договорились об аренде полузащитника Эрнани. В ближайшее время будут улажены все нюансы соглашения, футболист на днях приступит к тренировкам в составе своего нового клуба.
SS-1525-Sergey: Вроде туда же
Milwall82: А если серьезно, удачи пареньку, мб в будущем толк от него будет.
Svs: Отдать в аренду, а потом забыть забрать обратно.
Slim Taller: Чувствуется рука Сарсании.
Sandberg: А чего к нему столько негатива?
СМИ: ГАРАЙ МОЖЕТ ПЕРЕЙТИ В «СПАРТАК».
Защитник «Валенсии» Эсекиэль Гарай может стать игроком «Спартака», утверждает Superdeporte. Испанский клуб хочет заработать на продаже 30-летнего игрока 25 миллионов евро, и вариант с
Shpasic:
Coюз Аполлонович: Это даже не смешно…
Maxscorp78: откуда деньги, Зин?
Дмитрий999: Игрочище. Но вряд ли. Слухами сыт не будешь.
Пиитерец: Еще Беккенбауэра можно сейчас взять свободным агентом.
«АНЖИ» ПОКАЗАЛ ЗАТОПЛЕННЫЙ СТАДИОН В ХАБАРОВСКЕ.
«Анжи» в своем официальном Твиттере опубликовал фотографию стадиона в Хабаровске, на котором выступает местный клуб СКА. В городе идет сильный ливень, который почти полностью затопил арену — беговые дорожки вокруг поля и сам газон.
Ivkoneff08: Играть можно. На качестве игры не сильно повлияет.
Shpasic: нормально.
RSI: игроать можно только в водное поло)).
Crazysun78: Рыбаков то не видно… Так что все норм…).
«В ПИТЕРЕ — ПЯТЬ». ЗАГОЛОВОК «СЭ» ВДОХНОВИЛ «ШНУРА» НА НОВУЮ ПЕСНЮ.
Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров посвятил песню победе «Зенита» в матче со «Спартаком» (5:1) в матче 4-го тура
SS-1525-Sergey: Вроде Кокоша запустил.
Alex78: Шнур в своем репертуаре).
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