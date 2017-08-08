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8 августа 2017, 9:14 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Болельщики: Гарай в «Спартаке»? Это даже не смешно

Возможный трансфер Гарая в «Спартак» и новая песня Шнура — среди самых обсуждаемых тем понедельника.

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«ЗЕНИТ» И «СЕНТ-ЭТЬЕН» ДОГОВОРИЛИСЬ ОБ АРЕНДЕ ЭРНАНИ.

По информации «СЭ», «Зенит» и «Сент-Этьен» договорились об аренде полузащитника Эрнани. В ближайшее время будут улажены все нюансы соглашения, футболист на днях приступит к тренировкам в составе своего нового клуба.

SS-1525-Sergey: Вроде туда же когда-то колпинскую котлету отправляли!).

Milwall82: А если серьезно, удачи пареньку, мб в будущем толк от него будет.

Svs: Отдать в аренду, а потом забыть забрать обратно.

Slim Taller: Чувствуется рука Сарсании.

Sandberg: А чего к нему столько негатива?

СМИ: ГАРАЙ МОЖЕТ ПЕРЕЙТИ В «СПАРТАК».

Защитник «Валенсии» Эсекиэль Гарай может стать игроком «Спартака», утверждает Superdeporte. Испанский клуб хочет заработать на продаже 30-летнего игрока 25 миллионов евро, и вариант с красно-белыми выглядит реально.

Shpasic: игрок-то, может, и не против, а вот его жена — против).

Coюз Аполлонович: Это даже не смешно…

Maxscorp78: откуда деньги, Зин?

Дмитрий999: Игрочище. Но вряд ли. Слухами сыт не будешь.

Пиитерец: Еще Беккенбауэра можно сейчас взять свободным агентом.

«АНЖИ» ПОКАЗАЛ ЗАТОПЛЕННЫЙ СТАДИОН В ХАБАРОВСКЕ.

«Анжи» в своем официальном Твиттере опубликовал фотографию стадиона в Хабаровске, на котором выступает местный клуб СКА. В городе идет сильный ливень, который почти полностью затопил арену — беговые дорожки вокруг поля и сам газон.

Ivkoneff08: Играть можно. На качестве игры не сильно повлияет.

Shpasic: нормально. когда-то Луч-Энергия в таких же условиях с Зенитом играл — на ютьюбе есть смешное видео с того матча.

RSI: игроать можно только в водное поло)).

Crazysun78: Рыбаков то не видно… Так что все норм…).

«В ПИТЕРЕ — ПЯТЬ». ЗАГОЛОВОК «СЭ» ВДОХНОВИЛ «ШНУРА» НА НОВУЮ ПЕСНЮ.

Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров посвятил песню победе «Зенита» в матче со «Спартаком» (5:1) в матче 4-го тура премьер-лиги. В припеве содержатся слова из заголовка понедельничного номера «СЭ» — «В Питере — пять». Мы рады, что наше творчество оценили — шапка номера ушла в народ. Мы работаем для вас. Читайте «СЭ»!

SS-1525-Sergey: Вроде Кокоша запустил.

Alex78: Шнур в своем репертуаре).

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