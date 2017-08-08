ФК «Спартак» готов заплатить «Валенсии» за Гарая более €20 млн
МОСКВА, 8 авг —
Р-Спорт. Московский футбольный клуб «Спартак» готов предложить испанской «Валенсии» более 20 миллионов евро за переход аргентинского защитника Эсекиэля Гарая, утверждает foxsports.it.
Ранее об интересе со стороны «красно-белых» к бывшему игроку
Также указывалось, что «Валенсия» намерена выручить за аргентинца 25 миллионов евро.
Гарай выступал за «Зенит» с 2014 по 2016 год, проведя в его составе 75 игр и забив 3 мяча. Вместе с
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