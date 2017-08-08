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8 августа 2017, 7:58 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

ФК «Спартак» готов заплатить «Валенсии» за Гарая более €20 млн

МОСКВА, 8 авг — Р-Спорт. Московский футбольный клуб «Спартак» готов предложить испанской «Валенсии» более 20 миллионов евро за переход аргентинского защитника Эсекиэля Гарая, утверждает foxsports.it.

Ранее об интересе со стороны «красно-белых» к бывшему игроку санкт-петербургского «Зенита» сообщала испанская пресса.

Также указывалось, что «Валенсия» намерена выручить за аргентинца 25 миллионов евро.

Гарай выступал за «Зенит» с 2014 по 2016 год, проведя в его составе 75 игр и забив 3 мяча. Вместе с санкт-петербургским клубом он стал чемпионом России, обладателем Кубка и дважды Суперкубка страны. В конце августа 2016 года Гарай перешел в «Валенсию», в стане которой в прошлом сезоне сыграл 28 матчей и забил 3 гола.

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