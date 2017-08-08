«Анжи» уволит Григоряна в случае поражения в Хабаровске

Сегодня главный тренер «Анжи» Александр Григорян может лишиться своего поста. Это произойдет в том случае, если махачкалинцы проиграют «СКА-Хабаровск» в 5-м туре чемпионата России, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на «Спорт-экспресс».



По данным издания, основной кандидат на замену Григоряну — Юрий Красножан. Последним местом работы 54-летнего специалиста является сборная Казахстана. Заметим, что Красножан уже тренировал «Анжи», но недолго. Возглавив команду 27 декабря 2011 года, 13 февраля 2012-го он уже написал заявление об отставке по собственному желанию.



Напомним, Александр Григорян дважды был главным тренером хабаровского СКА, и ушел в «Анжи» нынешней зимой.



Пока «Анжи» одержал одну победу — над «Амкаром», уступил ЦСКА, «Локомотиву», «Ростову» и сейчас занимает 13-е место.



«СКА-Хабаровск» проиграл все 4 игры, не забил ни одного гола и занимает последнее место. Игра с «Анжи» начнется сегодня в 18.00.



Администрация футбольного клуба «СКА-Хабаровск» просит руководителей предприятий краевого центра отпустить на футбол своих сотрудников, уже купивших билеты или имеющих желание посетить игру 5-го тура.

«Нам важна поддержка города и каждый болельщик. Просим вас прийти на футбол и поддержать наш СКА», — говорится в обращении, распространенном пресс-службой клуба.