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8 августа 2017, 1:28 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Зенит» может вернуться с «Крестовского» на «Петровский» на время ремонта крыши

Стадион на Крестовском острове будут ремонтировать в связи с протечками раздвижной крыши, и из-за этого «Зенит» может временно вернуться на «Петровский».

Стадион на <span class=error>Крестовском</span> острове будут ремонтировать в связи с протечками раздвижной крыши и <nobr>из-за </nobr>этого Зенит может временно вернуться на Петровский. Увеличить
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«Представители «Метростроя» в ближайшее время займутся протечками раздвижной крыши. Из-за ремонтных работ клуб может провести несколько матчей на стадионе «Петровский», — сообщили в Смольном в интервью АБН.

В Смольном также отметили, что передача стадиона «Крестовский» в собственность «Зенита» состоится после того, как подрядчики устранят неполадки с крышей и обустроят внутренние помещения арены.

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