«Зенит» может вернуться с «Крестовского» на «Петровский» на время ремонта крыши

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«Представители «Метростроя» в ближайшее время займутся протечками раздвижной крыши. Из-за ремонтных работ клуб может провести несколько матчей на стадионе «Петровский», — сообщили в Смольном в интервью АБН.



В Смольном также отметили, что передача стадиона «Крестовский» в собственность «Зенита» состоится после того, как подрядчики устранят неполадки с крышей и обустроят внутренние помещения арены.