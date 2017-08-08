«Зенит» может вернуться с «Крестовского» на «Петровский» на время ремонта крыши
Стадион на Крестовском острове будут ремонтировать в связи с протечками раздвижной крыши, и
из-за этого «Зенит» может временно вернуться на «Петровский».
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Видимо, что-то случилось...
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«Представители «Метростроя» в ближайшее время займутся протечками раздвижной крыши.
В Смольном также отметили, что передача стадиона «Крестовский» в собственность «Зенита» состоится после того, как подрядчики устранят неполадки с крышей и обустроят внутренние помещения арены.
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