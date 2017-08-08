Комбаров готовится обогнать Тихонова, Ребров — Филимонова
Цифровое превью 4-го тура чемпионата России.
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0 мячей в четырех первых матчах в
1-й раз за время выступления в высшем дивизионе «Анжи» отправляется на Дальний Восток. В рамках первого дивизиона махачкалинцы играли в Хабаровске восемь раз, одержав две победы (+2=2−4, мячи 8−11).
2 тренера в 5-м туре встретятся со своими бывшими помощниками. По ходу прошлого сезона Игорь Шалимов входил в «Краснодаре» в штаб Олега Кононова, который сейчас возглавляет «Ахмат», а Алексей Поддубский помогал в Хабаровске нынешнему рулевому «Анжи» Александру Григоряну.
4 команды начинали чемпионат России с пяти побед на старте. В 1995 году 15 очков из 15 набирало «Динамо», в 2008-м — «Рубин», в 2014-м — «Зенит». ЦСКА стартовал настолько успешно дважды — в сезонах-2002 и 2015/16. Сейчас выиграть пять встреч есть шанс у «Зенита» и «Локомотива».
5 из 7 матчей между «Ахматом» и Краснодаром в Грозном завершались со счетом 1:0. Четыре раза так победили гости и один раз хозяева. Еще дважды грозненцы брали верх со счетом 2:1 и 2:0.
6 безответных мячей забили футболисты «Спартака» в домашних матчах с «Арсеналом». Зато в Туле
7 голов пропустил в первых четырех турах «Спартак». У чемпиона сейчас самая ненадежная оборона в лиге.
8 матчей подряд пропускает в
9 раз за время выступлений в высшем дивизионе «Арсенал» получал право на пенальти, однако реализовать 11-метровый сумел только трижды. При этом форвард туляков Лука Джорджевич пока остается единственным в РФПЛ-2017/18, кто не забил с «точки».
10 побед подряд одержал «Зенит» в играх с «Уралом» (мячи 25−5). Единственный раз екатеринбуржцы отобрали очки у
14 побед в 15 матчах на «Открытие Арене» одержал «Спартак» при Массимо Каррере. Отобрать очки у
15 матчей подряд не может победить в чемпионате страны «Амкар» (+0=5−10, мячи 8−21). В 5-м туре пермякам будет противостоять «Уфа», которая довела свою рекордную серию без поражений до семи встреч (+4=3−0, мячи 9−5).
121 гол пропустил в 104 матчах за «Спартак» Артем Ребров. Рекорд клуба принадлежит Александру Филимонову, который в 147 играх позволил соперникам отличиться 122 раза.
172 гостевых победы одержал в чемпионатах России ЦСКА (+172=95−120, мячи 537−421). Если армейцы добьются успеха против «Тосно», то догонят по числу выездных выигрышей «Спартак» (+173=114−102, мячи 633−481).
192 матча за «Спартак» провел в чемпионатах России Дмитрий Комбаров. Столько же раз в составе
1799 футболистов забивали в матчах чемпионата России с 1992 года. В 4-м туре свои первые мячи в высшем дивизионе забили уфимец Боян Йокич, армеец Георгий Щенников, уралец Варадзат Ароян, а также тосненцы Вагиз Галиулин и Евгений Марков.
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