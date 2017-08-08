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0 мячей в четырех первых матчах в премьер-лиге забил «СКА-Хабаровск». Если дальневосточники не сумеют отличиться в первом тайме игры с «Анжи», то установят новый антирекорд — «Оренбургу» понадобилось 405 минут, чтобы открыть лицевой счет в РФПЛ.

1-й раз за время выступления в высшем дивизионе «Анжи» отправляется на Дальний Восток. В рамках первого дивизиона махачкалинцы играли в Хабаровске восемь раз, одержав две победы (+2=2−4, мячи 8−11).

2 тренера в 5-м туре встретятся со своими бывшими помощниками. По ходу прошлого сезона Игорь Шалимов входил в «Краснодаре» в штаб Олега Кононова, который сейчас возглавляет «Ахмат», а Алексей Поддубский помогал в Хабаровске нынешнему рулевому «Анжи» Александру Григоряну.

4 команды начинали чемпионат России с пяти побед на старте. В 1995 году 15 очков из 15 набирало «Динамо», в 2008-м — «Рубин», в 2014-м — «Зенит». ЦСКА стартовал настолько успешно дважды — в сезонах-2002 и 2015/16. Сейчас выиграть пять встреч есть шанс у «Зенита» и «Локомотива».

5 из 7 матчей между «Ахматом» и Краснодаром в Грозном завершались со счетом 1:0. Четыре раза так победили гости и один раз хозяева. Еще дважды грозненцы брали верх со счетом 2:1 и 2:0.

6 безответных мячей забили футболисты «Спартака» в домашних матчах с «Арсеналом». Зато в Туле красно-белые дважды уступили с общим счетом 0:4.

7 голов пропустил в первых четырех турах «Спартак». У чемпиона сейчас самая ненадежная оборона в лиге.

8 матчей подряд пропускает в премьер-лиге «Рубин». В последний раз казанцы оставляли ворота в неприкосновенности в апрельской встрече с «Локомотивом» (1:0), с которым им предстоит сыграть в четверг.

9 раз за время выступлений в высшем дивизионе «Арсенал» получал право на пенальти, однако реализовать 11-метровый сумел только трижды. При этом форвард туляков Лука Джорджевич пока остается единственным в РФПЛ-2017/18, кто не забил с «точки».

10 побед подряд одержал «Зенит» в играх с «Уралом» (мячи 25−5). Единственный раз екатеринбуржцы отобрали очки у сине-бело-голубых в сентябре 1992 года — та встреча закончилась со счетом 1:1.

14 побед в 15 матчах на «Открытие Арене» одержал «Спартак» при Массимо Каррере. Отобрать очки у красно-белых на их стадионе получилось только у «Уфы» (0:0).

15 матчей подряд не может победить в чемпионате страны «Амкар» (+0=5−10, мячи 8−21). В 5-м туре пермякам будет противостоять «Уфа», которая довела свою рекордную серию без поражений до семи встреч (+4=3−0, мячи 9−5).

121 гол пропустил в 104 матчах за «Спартак» Артем Ребров. Рекорд клуба принадлежит Александру Филимонову, который в 147 играх позволил соперникам отличиться 122 раза.

172 гостевых победы одержал в чемпионатах России ЦСКА (+172=95−120, мячи 537−421). Если армейцы добьются успеха против «Тосно», то догонят по числу выездных выигрышей «Спартак» (+173=114−102, мячи 633−481).

192 матча за «Спартак» провел в чемпионатах России Дмитрий Комбаров. Столько же раз в составе красно-белых на поле появлялся Андрей Тихонов. В списке гвардейцев клуба их опережает только Егор Титов — 324 матча.

1799 футболистов забивали в матчах чемпионата России с 1992 года. В 4-м туре свои первые мячи в высшем дивизионе забили уфимец Боян Йокич, армеец Георгий Щенников, уралец Варадзат Ароян, а также тосненцы Вагиз Галиулин и Евгений Марков.