Валерий Газзаев: «Спартак» произвел удручающее впечатление. Чемпион не имеет права так проигрывать
Знаменитый российский тренер, обладатель Кубка УЕФА, сейчас депутат Государственной думы, заместитель председателя комитета по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Валерий Газзаев по просьбе «СЭ» высказал мнение о главном матче 4-го тура РФПЛ.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
— Давно я не видел в российском чемпионате игр такого уровня. Это был потрясающий матч, который действительно можно сравнить с играми Лиги чемпионов или ведущих команд сильнейших европейских лиг, — говорит Газзаев. — Битком забитый, огромный стадион. Фантастическая атмосфера. Высочайшее качество игры в исполнении «Зенита». Высокие скорости, самоотверженные единоборства. Такой эмоциональный порыв не может оставить зрителей безучастными: он передался на трибуны — а оттуда обратно на поле.
И отдельных слов заслуживает, конечно же, арбитр. Я был поражен. Вы сами знаете, все последние годы тема судейства всплывает едва ли не после каждого тура, мы только и обсуждаем действия и ошибки рефери, вместо того чтобы говорить о мастерстве футболистов, тактических замыслах тренеров и красивых игровых комбинациях. Но сейчас судья был в хорошем смысле незаметен, он не совершал бесполезных свистков, позволял вести борьбу — и в итоге превратил матч в настоящий спектакль. То, что игра произвела столь сильное впечатление, — во многом его заслуга.
В российском чемпионате редко увидишь, что футболисты падают, вскакивают и бегут дальше, а не ждут на газоне очередного ненужного свистка. Великолепная работа Вилкова — пример для всех наших рефери, как улучшить и качество судейства, и уровень игры.
— После матча многие сошлись во мнении, что «Зенит» — чемпион.
— Эта команда играла в футбол настоящего европейского уровня. Да, чемпионат только начался. Но если
И обратите внимание, как команда радовалась четвертому, пятому голу. Это говорит о внутреннем микроклимате в коллективе и о позитивном влиянии конкуренции.
— А что скажете про «Спартак»?
— Действующий чемпион не имеет права проигрывать с таким счетом. Читал высказывания Карреры. В
«Спартак» в четырех турах набрал меньше 50 процентов возможных очков, всего пять. Какой же это «чемпионский график»? Да это график для борьбы за выживание!
Еще раз повторю: для чемпиона непозволительны такие провалы, как в матче в
— Хоть
— Двоих — Джикию и Промеса. Удивило, что неудачно выступил даже Фернанду, который прежде всегда играл стабильно. Хотя это не только его вина, но и «вина» «Зенита», который постоянно оказывал давление и прессинговал Фернанду.
— В «Зените» вам кто понравился?
— Сколько раз я говорил, что Кокорин должен играть на острие. Он типичный современный форвард, индивидуально сильный, скоростной, забивной. И стоило прийти тренеру, который поставил его на верную позицию, как футболист сразу раскрылся, проявил свои сильные стороны. В том ведь и состоит тренерское искусство. А до этого где только Саша не играл, какие только дырки им не затыкали. И все время мне вспоминается чемпионат Европы-2016: Кокорин — слева, Смолов — справа, два прирожденных бомбардира… Занимая не свое место, Александр не был столь эффективным и ярким, а теперь участвует во всех эпизодах, забивает или отдает передачи в каждом матче.
— В завершение разговора хочу, пользуясь случаем, поздравить вас с днем рождения от имени всего «СЭ». Вы наверняка получили сегодня множество поздравлений с 63-летием. Какое было самым запоминающимся и приятным?
— Спасибо! Самое приятное поздравление, самый главный человек, кто поздравил, конечно же, моя мама, которой 91 год. Естественно, рад был услышать добрые, теплые словах от друзей,
— А РФС поздравил вас — человека, который ну как минимум выиграл для российского футбола Кубок УЕФА?
— Нет. Но вы знаете,
|6.08.2017 20:00
|Зрители 53359
|основной раунд: 4-й тур
|Санкт-Петербург
|Роберто Манчини
|Массимо Каррера
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|2
|Желтые карточки
|4
|1
|Красные карточки
|1
|9
|Голевые моменты
|3
|6
|Удары (всего)
|9
|5
|Удары в створ
|3
|8
|Угловые
|4
|5
|Фолы
|15
|3
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Михаил Вилков (Нижний Новгород, Россия)
|Боковой судья
|Алексей Воронцов (Ярославль, Россия)
|Боковой судья
|Максим Гаврилин (Владимир, Россия)
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