Валерий Газзаев: «Спартак» произвел удручающее впечатление. Чемпион не имеет права так проигрывать

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— Давно я не видел в российском чемпионате игр такого уровня. Это был потрясающий матч, который действительно можно сравнить с играми Лиги чемпионов или ведущих команд сильнейших европейских лиг, — говорит Газзаев. — Битком забитый, огромный стадион. Фантастическая атмосфера. Высочайшее качество игры в исполнении «Зенита». Высокие скорости, самоотверженные единоборства. Такой эмоциональный порыв не может оставить зрителей безучастными: он передался на трибуны — а оттуда обратно на поле.

И отдельных слов заслуживает, конечно же, арбитр. Я был поражен. Вы сами знаете, все последние годы тема судейства всплывает едва ли не после каждого тура, мы только и обсуждаем действия и ошибки рефери, вместо того чтобы говорить о мастерстве футболистов, тактических замыслах тренеров и красивых игровых комбинациях. Но сейчас судья был в хорошем смысле незаметен, он не совершал бесполезных свистков, позволял вести борьбу — и в итоге превратил матч в настоящий спектакль. То, что игра произвела столь сильное впечатление, — во многом его заслуга.

В российском чемпионате редко увидишь, что футболисты падают, вскакивают и бегут дальше, а не ждут на газоне очередного ненужного свистка. Великолепная работа Вилкова — пример для всех наших рефери, как улучшить и качество судейства, и уровень игры.

— После матча многие сошлись во мнении, что «Зенит» — чемпион.

— Эта команда играла в футбол настоящего европейского уровня. Да, чемпионат только начался. Но если сине-бело-голубые продолжат в том же духе, то не только завоюют золото, но и способны очень успешно выступить на международной арене.

И обратите внимание, как команда радовалась четвертому, пятому голу. Это говорит о внутреннем микроклимате в коллективе и о позитивном влиянии конкуренции.

— А что скажете про «Спартак»?

— Действующий чемпион не имеет права проигрывать с таким счетом. Читал высказывания Карреры. В каком-то смысле он прав, говоря: «Команда может проиграть, но голову нельзя терять ни в коем случае». Вот только я немного перефразирую. Команда может проиграть, но репутацию терять нельзя ни в коем случае. Если ты чемпион страны, это другой уровень, другой настрой соперников и другая ответственность, особенно накануне выступления в Лиге чемпионов. А «Спартак» произвел удручающее впечатление своей игрой. В прошлом интервью «СЭ» я уже заострял внимание на том, что красно-белым пора бы уже заканчивать с празднованием чемпионства. Уже давно новый сезон начался, а спартаковцы, такое ощущение, по-прежнему находятся в эйфории после золота.

«Спартак» в четырех турах набрал меньше 50 процентов возможных очков, всего пять. Какой же это «чемпионский график»? Да это график для борьбы за выживание! Красно-белые обязаны доказывать, что их золото было не случайным, а тренер — что он не случайно возглавляет такой клуб. Нынешний сезон для Карреры определяющий, а произошедшее в прошлом чемпионате многие могут истолковать как стечение обстоятельств — смена тренера, эмоциональный подъем, единение команды и болельщиков. Да и качество игры «Спартака» в сезоне-2016/17, откровенно говоря, не всегда соответствовало чемпионским амбициям, хотя команда стала первой, безусловно, по праву.

Еще раз повторю: для чемпиона непозволительны такие провалы, как в матче в Санкт-Петербурге, даже несмотря на то что соперник, «Зенит», выглядел великолепно.

— Хоть кого-то можете выделить в «Спартаке»?

— Двоих — Джикию и Промеса. Удивило, что неудачно выступил даже Фернанду, который прежде всегда играл стабильно. Хотя это не только его вина, но и «вина» «Зенита», который постоянно оказывал давление и прессинговал Фернанду.

— В «Зените» вам кто понравился?

— Сколько раз я говорил, что Кокорин должен играть на острие. Он типичный современный форвард, индивидуально сильный, скоростной, забивной. И стоило прийти тренеру, который поставил его на верную позицию, как футболист сразу раскрылся, проявил свои сильные стороны. В том ведь и состоит тренерское искусство. А до этого где только Саша не играл, какие только дырки им не затыкали. И все время мне вспоминается чемпионат Европы-2016: Кокорин — слева, Смолов — справа, два прирожденных бомбардира… Занимая не свое место, Александр не был столь эффективным и ярким, а теперь участвует во всех эпизодах, забивает или отдает передачи в каждом матче.

— В завершение разговора хочу, пользуясь случаем, поздравить вас с днем рождения от имени всего «СЭ». Вы наверняка получили сегодня множество поздравлений с 63-летием. Какое было самым запоминающимся и приятным?

— Спасибо! Самое приятное поздравление, самый главный человек, кто поздравил, конечно же, моя мама, которой 91 год. Естественно, рад был услышать добрые, теплые словах от друзей, коллег-тренеров, многих других глубоко уважаемых людей. Поздравили Алексей Борисович Миллер, Евгений Леннорович Гинер, Ринат Леонидович Ахметов, Сергей Александрович Фурсенко, Сергей Вадимович Степашин, Борис Романович Ротенберг, глава нашей фракции в Государственной думе Сергей Михайлович Миронов, губернатор Петербурга Георгий Сергеевич Полтавченко, полпред Президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Иванович Меняйло, первый заместитель министра обороны Руслан Хаджисмелович Цаликов, глава Северной Осетии Вячеслав Зелимханович Битаров, глава Республики Удмуртия Александр Владимирович Бречалов, глава Ингушетии Юнус-бек Баматгиреевич Евкуров…

— А РФС поздравил вас — человека, который ну как минимум выиграл для российского футбола Кубок УЕФА?