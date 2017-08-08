Новый лимит: формула «9+16»? Группа профессионального футбола

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По предварительным данным, с новым лимитом исполком РФС может определиться осенью. Это можно считать символичным, ведь почти год назад конференция футбольного союза приняла «Стратегию-2030», в проекте которой упоминалось и об ограничениях на иностранцев. Напомню, о чем шла речь. Документ предполагает, что новый лимит вступит в силу сразу после ЧМ-2018. Первоначально схема, согласно планам, превратится в «7+18» в заявке, потом — к 2025-му — в «10+15». А к 2030 году количественные ограничения планируется убрать, и вступят в силу качественные. Как пример авторы программы приводили следующие критерии: не менее трех лет выступлений в клубе топ-50 УЕФА или не менее 10 игр за страну, входящую в 30 лучших в рейтинге ФИФА.

Кроме того, начиная с 2018 года должны появиться и требования по количеству молодых футболистов. К 2030-му клубы РФПЛ должны будут иметь в заявке минимум четырех выходцев из собственных академий и четырех игроков-воспитанников национальной системы развития.

По всей видимости, именно от параметров «Стратегии-2030» и станут отталкиваться разработчики нового лимита.

По информации «СЭ», вопросом займутся члены комитета профессионального футбола РФС, куда, согласно данным сайта федерации, входят и представители премьер-лиги — ее глава Сергей Прядкин, гендиректор ЦСКА Роман Бабаев, вице-президент «Спартака» Наиль Измайлов, экс-гендиректор «Зенита» Максим Митрофанов, экс-гендиректор «Рубина» Камиль Фахриев, гендиректор «Краснодара» Владимир Хашиг, а также бывший полузащитник сборной России Роман Широков, сейчас — председатель Общероссийского профсоюза футболистов.

Еще в конце прошлого сезона РФПЛ напомнила о своей позиции: желаемый лимит — по схеме «10+15» в заявке на сезон без ограничения количества иностранцев на поле. В качестве возможных вариаций, согласно источникам «СЭ», допускались и качественные параметры: 5−6 иностранцев клуб мог взять по собственному выбору, оставшихся — по критериям качества, о которых упомянуто выше.

Формулу «10+15» предложила несколько лет назад рабочая группа, которую возглавлял Михаил Гершкович, и в декабре 2014 года этот вариант даже был принят исполкомом РФС. Однако затем федерация вновь вернулась к варианту, при котором на поле одновременно могут находиться шестеро иностранцев.

— Сейчас в рабочую группу не вхожу, — сказал вчера Гершкович. — Не приглашен, есть специалисты в РФС, поэтому, думаю, они и будут решать. Оптимальна ли формула «10+15»? Времена меняются, и, возможно, есть смысл уменьшить число иностранцев. Но главное — их качество. Если такие команды, как ЦСКА, «Зенит» и «Спартак» априори не будут покупать плохих, то клубам нижней восьмерки есть о чем задуматься. Нужно поставить заслон легионерам низкого уровня.

— Заслон по качеству?

— Возможно, сделать «пол» зарплат, чтобы не брали дешевых зарубежных футболистов — только за определенную сумму или оклад, ниже которых нельзя платить. Посмотрите, каких легионеров приобретают «Зенит» или «Спартак», а каких — клубы второй восьмерки: на поле выходят те, кто ничего собой не представляет.

ФОРМУЛА И КАЧЕСТВЕННЫЕ ПАРАМЕТРЫ

По сути, мы видим два мозговых центра — представители клубов премьер-лиги и РФС. Источники и в футбольном союзе, и в РФПЛ вчера подтвердили, что принятие формулы «10+15» без ограничения числа легионеров на поле крайне маловероятно. Де-факто она означает отсутствие лимита, и ее одобрение в канун домашнего чемпионата мира будет крайне трудно объяснить.

С большой долей вероятности топ-клубы лиги, которые и формируют мнение перед исполкомом, устроит формула «9+16» — как некий компромиссный вариант.

При этом обсуждается и следующее ключевое условие — предоставить «амнистию» сроком на три трансферных окна, по ходу которых иностранцы, заключившие контракты до принятия решения по лимиту, не будут принудительно исключаться из заявок. Для этих целей, возможно, предстоит принять две меры. Во-первых, расширить заявочный список на чемпионат России — с 25 до, скажем, 30−35 игроков. Во-вторых, в этом случае предстоит принимать «лимит в лимите», чтобы ограничить право всех заявленных иностранцев выйти на поле — скажем, теми же шестью футболистами, как и сейчас.

По нашим сведениям, активная фаза консультаций по лимиту начнется уже в конце августа.