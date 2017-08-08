Новый лимит: формула «9+16»? Группа профессионального футбола
По информации «СЭ», РФС и РФПЛ начали консультации по новой формуле ограничений на легионеров, по которой в
премьер-лиге могут начать играть уже с сезона-2018/19.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
По предварительным данным, с новым лимитом исполком РФС может определиться осенью. Это можно считать символичным, ведь почти год назад конференция футбольного союза приняла «Стратегию-2030», в проекте которой упоминалось и об ограничениях на иностранцев. Напомню, о чем шла речь. Документ предполагает, что новый лимит вступит в силу сразу после ЧМ-2018. Первоначально схема, согласно планам, превратится в «7+18» в заявке, потом — к 2025-му — в «10+15». А к 2030 году количественные ограничения планируется убрать, и вступят в силу качественные. Как пример авторы программы приводили следующие критерии: не менее трех лет выступлений в клубе топ-50 УЕФА или не менее 10 игр за страну, входящую в 30 лучших в рейтинге ФИФА.
Кроме того, начиная с 2018 года должны появиться и требования по количеству молодых футболистов. К 2030-му клубы РФПЛ должны будут иметь в заявке минимум четырех выходцев из собственных академий и четырех
По всей видимости, именно от параметров «Стратегии-2030» и станут отталкиваться разработчики нового лимита.
По информации «СЭ», вопросом займутся члены комитета профессионального футбола РФС, куда, согласно данным сайта федерации, входят и представители
Еще в конце прошлого сезона РФПЛ напомнила о своей позиции: желаемый лимит — по схеме «10+15» в заявке на сезон без ограничения количества иностранцев на поле. В качестве возможных вариаций, согласно источникам «СЭ», допускались и качественные параметры: 5−6 иностранцев клуб мог взять по собственному выбору, оставшихся — по критериям качества, о которых упомянуто выше.
Формулу «10+15» предложила несколько лет назад рабочая группа, которую возглавлял Михаил Гершкович, и в декабре 2014 года этот вариант даже был принят исполкомом РФС. Однако затем федерация вновь вернулась к варианту, при котором на поле одновременно могут находиться шестеро иностранцев.
— Сейчас в рабочую группу не вхожу, — сказал вчера Гершкович. — Не приглашен, есть специалисты в РФС, поэтому, думаю, они и будут решать. Оптимальна ли формула «10+15»? Времена меняются, и, возможно, есть смысл уменьшить число иностранцев. Но главное — их качество. Если такие команды, как ЦСКА, «Зенит» и «Спартак» априори не будут покупать плохих, то клубам нижней восьмерки есть о чем задуматься. Нужно поставить заслон легионерам низкого уровня.
— Заслон по качеству?
— Возможно, сделать «пол» зарплат, чтобы не брали дешевых зарубежных футболистов — только за определенную сумму или оклад, ниже которых нельзя платить. Посмотрите, каких легионеров приобретают «Зенит» или «Спартак», а каких — клубы второй восьмерки: на поле выходят те, кто ничего собой не представляет.
ФОРМУЛА И КАЧЕСТВЕННЫЕ ПАРАМЕТРЫ
По сути, мы видим два мозговых центра — представители клубов
С большой долей вероятности
При этом обсуждается и следующее ключевое условие — предоставить «амнистию» сроком на три трансферных окна, по ходу которых иностранцы, заключившие контракты до принятия решения по лимиту, не будут принудительно исключаться из заявок. Для этих целей, возможно, предстоит принять две меры.
По нашим сведениям, активная фаза консультаций по лимиту начнется уже в конце августа.
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