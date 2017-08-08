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8 августа 2017, 0:56 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

«СКА-Хабаровск» сыграет с «Анжи» в чемпионате России по футболу

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Два матча в Хабаровске и Перми пройдут во вторник в пятом туре чемпионата России по футболу. Домашние встречи проведут два аутсайдера чемпионата — «СКА-Хабаровск» и «Амкар», которые в нынешнем сезоне пока не набирали очков и не забили ни одного мяча.

В понедельник в Хабаровске прошел сильный ливень который затопил газон стадиона имени Ленина однако в течение дня дренажная система справилась с последствиями дождя. Увеличить
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Хабаровский СКА сыграет с «Анжи». В дебютном сезоне в премьер-лиге клуб пока выглядит явным аутсайдером, проиграв четыре матча с общим счетом 0:6. Хотя в субботу дальневосточники 75 минут сдерживали натиск одного из лидеров — «Локомотива», уступив в итоге со счетом 0:1, в атаке армейцы вновь себя не показали. Пусть в концовке матча и был шанс забить у сербского новичка Мирослава Марковича, мяч в ворота не попал.

Руководство армейцев пытается усилить атаку легионерами — в понедельник за СКА был дозаявлен 28-летний болгарский форвард Венцислав Христов, который провел несколько матчей за национальную сборную, а прошлый сезон провел за «Нефтохимик» из Бургаса.

Григорян снова в Хабаровске

Маркович и Христов призваны заменить перешедшего после двух туров в «Анжи» Хуана Лескано. Аргентинца позвал в Махачкалу бывший тренер хабаровского СКА Александр Григорян, который покинул армейцев прошлой зимой, получив первое в карьере приглашение из премьер-лиги. Ранее из Хабаровска в Махачкалу перебрались полузащитник Адлан Кацаев, защитник Игорь Удалый и хавбек Павел Карасев, причем никому из четверки экс-хабаровчан не удалось стать игроком основного состава «Анжи».

Весной Григорян с трудом удержал «Анжи» в элите, в межсезонье команда вновь обновилась, и первые матчи подтвердили, что южанам вновь придется бороться за выживание. Пока «Анжи» сумел обыграть лишь одного из аутсайдеров — «Амкар» (1:0), а в пятницу махачкалинцы со счетом 0:1 уступили на своем поле «Ростову».

В понедельник в Хабаровске прошел сильный ливень, который затопил газон стадиона имени Ленина. Однако в течение дня дренажная система справилась с последствиями дождя. Во вторник ожидается благоприятная погода, решение о проведении матча будет принято арбитром Алексеем Матюниным из Москвы непосредственно перед его началом.

Матч начнется в 11:00 мск (18:00 по местному времени). СКА обратился к руководителям предприятий Хабаровска с просьбой отпустить на футбол сотрудников, которые хотят поддержать армейцев. СКА возвращается на домашний стадион спустя три недели — в первом туре здесь добился успеха «Зенит» (2:0).

Гаджиев против Семака

В 17:30 пермский «Амкар» начнет матч с «Уфой». Пермяки также проиграли четыре матча без забитых мячей, и безвыигрышная серия команды Гаджи Гаджиева продолжается уже 15 матчей. Гаджиев после разгромного поражения в гостях от «Динамо» (0:3) сетовал на ошибки отдельных футболистов — «Амкар» перестал быть надежным в обороне и никак не может забить.

Уфимцы, в свою очередь, начали сезон очень уверенно, под руководством Сергея Семака команда еще не проигрывала, одержав две победы. В субботу «Уфа» обыграла одного из лидеров турнира, «Ахмат», со счетом 3:2, забив все голы в концовке.

В прошлом сезоне команды дважды сыграли со счетом 1:1, при этом общий баланс лучше у «Уфы», которая из шести матчей победила в двух при одном поражении. Очередная встреча пройдет на стадионе «Звезда», главный арбитр — Игорь Федотов из Москвы.

Пятый тур продолжится в среду, когда сыграют «Урал» — «Зенит», «Спартак» — «Арсенал», «Тосно» — ЦСКА, «Ростов» — «Динамо» и «Рубин» — «Локомотив». Завершится тур в четверг матчем между «Ахматом» и «Краснодаром».

После четырех туров лидируют «Зенит» и «Локомотив» (по 12 очков), 9 очков набрал грозненский «Ахмат».

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Как стало известно «СЭ», во вторник главный тренер «Анжи» Александр Григорян может лишиться своего поста. Это произойдет в том случае, если махачкалинцы на выезде проиграют «СКА-Хабаровск» в 5-м туре чемпионата России. Матч начнется в 11.00 по московскому времени.
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