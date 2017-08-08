«Спартак» согласился заплатить требуемую сумму за Луана и отказался от Ньянга
Агент Жилмар Велоз, который отвечает за переговоры между «Спартаком» и «Гремио» по переходу форварда Луана, сообщил, что
красно-белые согласились заплатить бразильскому клубу требуемую сумму — € 20 млн.
При этом проблемой остаётся то, что «Гремио» владеет 70% прав на 24-летнего игрока, а остальные 30% принадлежат группе бизнесменов, в том числе агенту Луана Жаиру Пейшото.
Пока что «Спартак» не достиг договорённости с этими представителями форварда.
«Отныне определяющей стороной являются представители игрока. Проблема не в “Гремио”, с ними всё решено», — цитирует Велоза Zero Hora.
Также Велоз сообщил, что, находясь в Москве, предлагал «Спартаку» вариант с трансфером нападающего «Милана» М’Байе Ньянга, но москвичи ответили отказом и остановили свой выбор на Луане. Стоит отметить, что Велоз является агентом форварда «Спартака» Луиса Адриано.
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