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8 августа 2017, 11:37 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Спартак» согласился заплатить требуемую сумму за Луана и отказался от Ньянга

Агент Жилмар Велоз, который отвечает за переговоры между «Спартаком» и «Гремио» по переходу форварда Луана, сообщил, что красно-белые согласились заплатить бразильскому клубу требуемую сумму — € 20 млн.

При этом проблемой остаётся то, что «Гремио» владеет 70% прав на 24-летнего игрока, а остальные 30% принадлежат группе бизнесменов, в том числе агенту Луана Жаиру Пейшото.

Пока что «Спартак» не достиг договорённости с этими представителями форварда.

«Отныне определяющей стороной являются представители игрока. Проблема не в “Гремио”, с ними всё решено», — цитирует Велоза Zero Hora.

Также Велоз сообщил, что, находясь в Москве, предлагал «Спартаку» вариант с трансфером нападающего «Милана» М’Байе Ньянга, но москвичи ответили отказом и остановили свой выбор на Луане. Стоит отметить, что Велоз является агентом форварда «Спартака» Луиса Адриано.

Спартак М
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