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7 августа 2017, 23:14 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Сент-Этьен» арендует у «Зенита» Эрнани на один сезон без права выкупа

Полузащитник «Зенита» Эрнани в ближайшее время может перейти в «Сент-Этьен».

Полузащитник Зенита Эрнани в ближайшее время может перейти в Сент-Этьен. Увеличить
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Французский клуб арендует 23-летнего футболиста на один сезон без права выкупа, информирует L'Équipe. «Сент-Этьен» будет выплачивать игроку более половины зарплаты.

По данным источника, «Сент-Этьен» надеялся приобрести игрока, но «Зенит» отказался продавать Эрнани по цене, которую мог заплатить французский клуб.

Эрнани перешёл в «Зенит» в январе этого года за € 8 млн из бразильского клуба «Атлетико Паранаэнсе». Контракт хавбека с петербургским клубом действует до лета 2021 года.

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