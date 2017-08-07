Красножан может сменить Григоряна, если «Анжи» проиграет в Хабаровске
Как стало известно «СЭ», во вторник главный тренер «Анжи» Александр Григорян может лишиться своего поста. Это произойдет в том случае, если махачкалинцы на выезде проиграют «СКА-Хабаровск» в 5-м туре чемпионата России. Матч начнется в 11.00 по московскому времени.
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Пока «Анжи» одержал одну победу — над «Амкаром», уступил ЦСКА, «Локомотиву», «Ростову» и сейчас занимает 13-е место.
По нашим данным, основной кандидат на замену Григоряну — Юрий Красножан. Последним местом работы 54-летнего специалиста является сборная Казахстана. Заметим, что Красножан уже тренировал «Анжи», но недолго. Возглавив команду 27 декабря 2011 года, 13 февраля 2012-го он уже написал заявление об отставке по собственному желанию.
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