Красножан может сменить Григоряна, если «Анжи» проиграет в Хабаровске

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Пока «Анжи» одержал одну победу — над «Амкаром», уступил ЦСКА, «Локомотиву», «Ростову» и сейчас занимает 13-е место.

По нашим данным, основной кандидат на замену Григоряну — Юрий Красножан. Последним местом работы 54-летнего специалиста является сборная Казахстана. Заметим, что Красножан уже тренировал «Анжи», но недолго. Возглавив команду 27 декабря 2011 года, 13 февраля 2012-го он уже написал заявление об отставке по собственному желанию.