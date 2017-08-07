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7 августа 2017, 19:17 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Орлов — о разгроме «Спартака»: Это день победы! Как мы радовались этому успеху!

Телекомментатор Геннадий Орлов прокомментировал игру «Зенита» в домашнем матче 4-го тура РФПЛ со «Спартаком», которая закончилась победой сине-бело-голубых со счётом 5:1.

Телекомментатор Геннадий Орлов прокомментировал игру Зенита в домашнем матче 4-го тура <span class=error>РФПЛ</span> со Спартаком которая закончилась победой <nobr>сине-бело-голубых</nobr> со счётом 5:1. Увеличить
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© РИА "Новости"

«Это день победы! Как же мы радовались этому успеху! Противостояние «Спартака» и «Зенита» оказывается в общем счёте в пользу сине-бело-голубых. Мы впереди. Этот матч стал приятным сюрпризом для болельщиков «Зенита», да и не только. Может, специально проиграли в Лиге Европы. Букмекеры отдавали «Зениту» небольшой перевес, но не такой, какой в итоге получился.

До 20-й минуты игра была равная, и в целом где-то поровну команды владели мячом. И можно сказать, что «Зенит» победил чемпиона на классе, поскольку он был быстрее и точнее. И какая уверенность стала у Кокорина! Обратите внимание. Почему я критиковал его? Потому что понимал, что его потолок высоко. Он молодец, расцвёл.

У нас нет левого центрального защитника. Если играет Нету, защиты нету, и никуда от этого не деться. Хави Гарсия тоже не подходит. Поэтому надо было что-то решать. И вот приехал Маммана, который и сыграл со «Спартаком». Он заработал пенальти. Нельзя защитнику делать подкат. Только 1 из 100 случаев, что ты сыграешь в мяч. Беги рядом, ведь есть же вратарь, который среагирует. Но, может, это не так плохо. Во всём остальном он всё делал великолепно. Теперь мы можем признать, что тренер был прав, доверив ему место в стартовом составе», — сказал Орлов в эфире «Радио «Зенит».

6.08.2017 20:00 Зрители 53359 основной раунд: 4-й тур Санкт-Петербург
Зенит 5:1 Спартак М
Первый тайм: 2:0
Главные тренеры
Роберто Манчини Массимо Каррера
Голы
36′ Александр Кокорин (С. Дриусси) 9
45+1′ Александр Ерохин (Д. Кузяев, А. Кокорин) 21
57′ Доменико Кришито (Л. Паредес) 4
63′ Далер Кузяев (С. Дриусси) 14
77′ Артем Ребров 32
10 Квинси Промес 71′
Составы
Андрей Лунев 99
90+4′ Игорь Смольников 19
Доменико Кришито (к) 4
Эмануэль Маммана 30
Бранислав Иванович 60
Александр Ерохин 21
Себастьян Дриусси 11
40′ Леандро Паредес 5
80′ Олег Шатов 17
Юрий Жирков 18
87′ Александр Кокорин 9
Артем Дзюба 22
76′ Далер Кузяев 14
90+3′ Денис Терентьев 3
32 Артем Ребров
38 Андрей Ещенко
23 Дмитрий Комбаров 45+1′
14 Георгий Джикия 27′
16 Сальваторе Боккетти
10 Квинси Промес
12 де Соуза Луиз Адриану 90+4′
8 Денис Глушаков (к) 34′
11 Лукас Мартинс Фернанду 89′
19 Александр Самедов 72′
50 Марио Пашалич
71 Ивелин Попов 58′
9 Мендеш Андраде Зе Луиш
Статистика
2 Желтые карточки 4
1 Красные карточки 1
9 Голевые моменты 3
6 Удары (всего) 9
5 Удары в створ 3
8 Угловые 4
5 Фолы 15
3 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Михаил Вилков (Нижний Новгород, Россия)
Боковой судья Алексей Воронцов (Ярославль, Россия)
Боковой судья Максим Гаврилин (Владимир, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Капитан команды
Гол
Автогол
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Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
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