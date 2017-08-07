«Это день победы! Как же мы радовались этому успеху! Противостояние «Спартака» и «Зенита» оказывается в общем счёте в пользу сине-бело-голубых. Мы впереди. Этот матч стал приятным сюрпризом для болельщиков «Зенита», да и не только. Может, специально проиграли в Лиге Европы. Букмекеры отдавали «Зениту» небольшой перевес, но не такой, какой в итоге получился.

До 20-й минуты игра была равная, и в целом где-то поровну команды владели мячом. И можно сказать, что «Зенит» победил чемпиона на классе, поскольку он был быстрее и точнее. И какая уверенность стала у Кокорина! Обратите внимание. Почему я критиковал его? Потому что понимал, что его потолок высоко. Он молодец, расцвёл.