Алексей Николаев: Комитет по этике должен рассмотреть слова Тарханова!
Арбитр — о пенальти в ворота «Урала» на 94-й минуте матча с «Краснодаром» и оскорбительных словах Александра Тарханова.
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ЕСЛИ БЫ Я ПРИДУМАЛ ПЕНАЛЬТИ, ИГРОКИ «УРАЛА» МЕНЯ БЫ ЗАТОПТАЛИ
— Я не считаю этот эпизод таким уж резонансным, — начал Николаев. — Понятно, что пенальти был поставлен уже в компенсированного время. Любой команде обидно пропускать в самой концовке… Но с моей позиции было очевидно, что игрок «Урала» фолил в штрафной.
Показательно, что футболисты гостей не возмущались! Люди бились 90 минут по такой жаре, вели в счете, а потом арбитр назначает пенальти. И если бы я действительно придумал 11-метровый на 94-й минуте, игроки гостей «Урала» меня бы затоптали! Честное слово. Они бы сказали все, что обо мне думают.
— Промолчали?
— Более того, футболисты подошли и сказали, что это 100-процентный пенальти!
— Футболисты «Урала»?
— Да. На телекартинке видно, что никто в агрессивной форме не выразил протест по поводу моего решения. Другое дело, что телепоказ не отражает в полной мере то, что видел я в той ситуации.
— Вы и сейчас уверены, что это пенальти?
— Во время матча был уверен на 1000 процентов, что это пенальти. Поймите, если ты назначаешь 11-метровый на 94-й минуте, должен быть убежден в своей правоте. Более того, до этого случались падения и в той, и в другой штрафной. Весь матч я давал играть. Но когда случился этот эпизод, для меня не имело значения, в чьей штрафной это произошло. Не знаю, что там скажут в программе «Свисток» или на комиссии. Мне, прежде всего, непонятны слова Тарханова.
— Вы о его фразе: «От таких судей нужно избавляться»?
— Да. Для меня такие слова просто неприемлемы. Считаю, комитет по этике должен их рассмотреть. Ведь если судьи не будут защищать себя, нас и дальше будут так топтать. Можно говорить о
— А Григорий Иванов вас тоже оскорбил?
— Он был излишне эмоционален. Просто нужно знать этого человека. Выражался в нецензурной форме, но без оскорблений. Меня возмутили, прежде всего, слова Тарханова.
— Когда оценку вашей работе даст ККК?
— В среду. Тарханову же никто не давал право заявлять в прессе, что от таких судей, как я, нужно избавляться. Убежден, эти слова нужно вынести на комитет по этике.
— Давайте еще раз об эпизоде. На телекартинке видно, что Балажиц лишь легко коснулся руки Мартыновича. А тот
— Нет, нет! По телевизору складывается иное впечатление. Я видел эпизод полностью. Если бы камера находилась с моей стороны, для всех все стало бы очевидным.
— Разве Мартынович не симулировал?
— Нет. Игрок «Урала» развернул Мартыновича, который, кстати, мог сыграть в мяч, и помог ему упасть. Я повторю еще раз. Если бы я на 94-й минуте придумал пенальти, меня бы сожрали! Но футболисты гостей со мной согласились. Сейчас я «завелся»
ИНСПЕКТОР МЕНЯ ПОДДЕРЖАЛ
— И
— Я был абсолютно уверен в своем решении. Считаю его объективным. «Краснодар»? Вчера на поле играли две команды. Одна в черном, другая в белом. Точка. Это для меня уже 217-я игра, какие могут быть предпочтения «Краснодару»? Смешно такое слышать.
— А если квалификационная комиссия признает, что пенальти не было, вы все равно не поймете эмоциональной реакции Тарханова?
— Я отношусь к нему с уважением, но говорить такие вещи никому не позволено. А что касается комиссии, то она не раз и не два принимала решения, которые становились для судей непонятными. Но это тоже объяснимо. Люди оценивают эпизоды по телекартинке и не могут оказаться на моем месте в той ситуации. По телевизору пенальти, действительно, не очевидный. Но ассистент, который находился рядом, согласился со мной.
— Что написал в рапорте инспектор?
— Он меня поддержал. Я понимаю реакцию людей. Эпизод случился в концовке, «Урал» мог увезти победу. Но слова Тарханова для меня — за гранью! Такое прощать нельзя. Пусть комитет по этике займется им. И это станет маленьким звоночком для всех. Когда игроки промахиваются с двух метров, мы же не говорим тренерам, что их надо убирать, так как они плохо работают.
— Вы ведь были среди тех судей, который призывали комитет по этике наказать Слуцкого?
— Да. Я был в первых рядах. Своей позиции не поменял. Просто Леонид Викторович перешел определенную грань. Он думал, что это шутка. Но я сам воспитываю дочерей и прекрасно понимаю, что можно им говорить, а что — нельзя. Иногда они меня спрашивают о
Я НЕ КОЛОБОК, КОТОРОГО ВСЕ ЛЮБЯТ
— Вам не приводят в пример Александра Егорова, который за месяц сбросил 15 килограммов? Не обижаетесь, когда
— Понимаю, о чем вы. Конечно, мне бы хотелось
— То есть вы на такой эксперимент пойти не готовы?
— Конечно, порой я недоволен своей формой, испытываю
— А как вы сдаете тесты по физподготовке на судейских сборах?
— Не сказать, что все это дается легко. Серьезно к ним готовлюсь. И это нормально. Я же не уникум. 10 лет назад еще играл в футзал, потому нагрузки мне давались на «ура». Сейчас сами тесты все сложнее и сложнее. Возрастной ценз отменен, все равны. Кто выживает, тот и судит. Не отрицаю, что у меня есть лишний вес. Но нужно учитывать мой нынешний организм.
Самое главное, что футболисты, которых встречаю перед играми, в аэропорту, ко мне относятся с таким уважением, о котором я только мог мечтать. Получаю от этого колоссальное удовольствие. Но это не означает, что ты «колобок», которого все любят. Естественно, необходимо держать уровень, не опускать планку.
|6.08.2017 20:00
|Зрители 18676
|основной раунд: 4-й тур
|Арена Краснодар
|Игорь Шалимов
|Александр Тарханов
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|0
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|2
|Голевые моменты
|1
|17
|Удары (всего)
|8
|10
|Удары в створ
|2
|8
|Угловые
|5
|16
|Фолы
|7
|2
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Алексей Николаев (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Дмитрий Мосякин (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Дмитрий Сафьян (Москва, Россия)
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