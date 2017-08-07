Алексей Николаев: Комитет по этике должен рассмотреть слова Тарханова!

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ЕСЛИ БЫ Я ПРИДУМАЛ ПЕНАЛЬТИ, ИГРОКИ «УРАЛА» МЕНЯ БЫ ЗАТОПТАЛИ

— Я не считаю этот эпизод таким уж резонансным, — начал Николаев. — Понятно, что пенальти был поставлен уже в компенсированного время. Любой команде обидно пропускать в самой концовке… Но с моей позиции было очевидно, что игрок «Урала» фолил в штрафной.

Показательно, что футболисты гостей не возмущались! Люди бились 90 минут по такой жаре, вели в счете, а потом арбитр назначает пенальти. И если бы я действительно придумал 11-метровый на 94-й минуте, игроки гостей «Урала» меня бы затоптали! Честное слово. Они бы сказали все, что обо мне думают.

— Промолчали?

— Более того, футболисты подошли и сказали, что это 100-процентный пенальти!

— Футболисты «Урала»?

— Да. На телекартинке видно, что никто в агрессивной форме не выразил протест по поводу моего решения. Другое дело, что телепоказ не отражает в полной мере то, что видел я в той ситуации.

— Вы и сейчас уверены, что это пенальти?

— Во время матча был уверен на 1000 процентов, что это пенальти. Поймите, если ты назначаешь 11-метровый на 94-й минуте, должен быть убежден в своей правоте. Более того, до этого случались падения и в той, и в другой штрафной. Весь матч я давал играть. Но когда случился этот эпизод, для меня не имело значения, в чьей штрафной это произошло. Не знаю, что там скажут в программе «Свисток» или на комиссии. Мне, прежде всего, непонятны слова Тарханова.

— Вы о его фразе: «От таких судей нужно избавляться»?

— Да. Для меня такие слова просто неприемлемы. Считаю, комитет по этике должен их рассмотреть. Ведь если судьи не будут защищать себя, нас и дальше будут так топтать. Можно говорить о чем-то после игры с глазу на глаз. Но заявлять такое в прессе — недопустимо!

— А Григорий Иванов вас тоже оскорбил?

— Он был излишне эмоционален. Просто нужно знать этого человека. Выражался в нецензурной форме, но без оскорблений. Меня возмутили, прежде всего, слова Тарханова.

— Когда оценку вашей работе даст ККК?

— В среду. Тарханову же никто не давал право заявлять в прессе, что от таких судей, как я, нужно избавляться. Убежден, эти слова нужно вынести на комитет по этике.

— Давайте еще раз об эпизоде. На телекартинке видно, что Балажиц лишь легко коснулся руки Мартыновича. А тот почему-то рухнул…

— Нет, нет! По телевизору складывается иное впечатление. Я видел эпизод полностью. Если бы камера находилась с моей стороны, для всех все стало бы очевидным.

— Разве Мартынович не симулировал?

— Нет. Игрок «Урала» развернул Мартыновича, который, кстати, мог сыграть в мяч, и помог ему упасть. Я повторю еще раз. Если бы я на 94-й минуте придумал пенальти, меня бы сожрали! Но футболисты гостей со мной согласились. Сейчас я «завелся» из-за слов Тарханова. Нам нельзя молчать! В судейской мы нашли общий язык с Григорием Ивановым. Он сказал, что меня уважает. Я ответил, что это взаимно. А Тарханов заявил о моей квалификации на всю страну… И он думает, что может остаться безнаказанным. Ну это неправильно…

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="uk" dir="ltr">Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! <a href="https://twitter.com/FCKrasnodar">@FCKrasnodar</a><a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%A4%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB?src=hash">#НашФутбол</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%A0%D0%A4%D0%9F%D0%9B?src=hash">#РФПЛ</a>. 4-й тур. <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB?src=hash">#КраснодарУрал</a> 1:1 90+4' Андреас Гранквист (пенальти) <a href="https://t.co/AGJxHOgQp0">pic.twitter.com/AGJxHOgQp0</a></p>— РФПЛ⚽️? (@rfpl) <a href="https://twitter.com/rfpl/status/894276297366659073">6 августа 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

ИНСПЕКТОР МЕНЯ ПОДДЕРЖАЛ

— И все-таки теперь вас могут обвинить в предвзятости…

— Я был абсолютно уверен в своем решении. Считаю его объективным. «Краснодар»? Вчера на поле играли две команды. Одна в черном, другая в белом. Точка. Это для меня уже 217-я игра, какие могут быть предпочтения «Краснодару»? Смешно такое слышать.

— А если квалификационная комиссия признает, что пенальти не было, вы все равно не поймете эмоциональной реакции Тарханова?

— Я отношусь к нему с уважением, но говорить такие вещи никому не позволено. А что касается комиссии, то она не раз и не два принимала решения, которые становились для судей непонятными. Но это тоже объяснимо. Люди оценивают эпизоды по телекартинке и не могут оказаться на моем месте в той ситуации. По телевизору пенальти, действительно, не очевидный. Но ассистент, который находился рядом, согласился со мной.

— Что написал в рапорте инспектор?

— Он меня поддержал. Я понимаю реакцию людей. Эпизод случился в концовке, «Урал» мог увезти победу. Но слова Тарханова для меня — за гранью! Такое прощать нельзя. Пусть комитет по этике займется им. И это станет маленьким звоночком для всех. Когда игроки промахиваются с двух метров, мы же не говорим тренерам, что их надо убирать, так как они плохо работают.

— Вы ведь были среди тех судей, который призывали комитет по этике наказать Слуцкого?

— Да. Я был в первых рядах. Своей позиции не поменял. Просто Леонид Викторович перешел определенную грань. Он думал, что это шутка. Но я сам воспитываю дочерей и прекрасно понимаю, что можно им говорить, а что — нельзя. Иногда они меня спрашивают о каких-то вещах, а я отвечаю, что просто пошутил. А в детских головах уже «засели» определенные вещи, их не так-то просто переубедить. Слуцкий перепутал КВН с реальной жизнью. Нельзя пацанам говорить, что судей нужно бить! Теперь моим детям в школе, получается, одноклассники могут сказать, что ваш папа — арбитр, его можно побить?! Абсурд. Поэтому нам нельзя было пропустить его слова мимо ушей.

Я НЕ КОЛОБОК, КОТОРОГО ВСЕ ЛЮБЯТ

— Вам не приводят в пример Александра Егорова, который за месяц сбросил 15 килограммов? Не обижаетесь, когда кто-то открыто говорит о вашем лишнем весе?

— Понимаю, о чем вы. Конечно, мне бы хотелось что-то в себе улучшить. То, что сделал с собой Саша Егоров, — это, естественно, в определенной степени подвиг. Но в то же время он пошел на эксперимент. Возможно, последствия ему не до конца известны. Просто очень тяжело себя держать в новой форме и следить за собой.

— То есть вы на такой эксперимент пойти не готовы?

— Конечно, порой я недоволен своей формой, испытываю какой-то дискомфорт. Но надо отдавать себе отчет и в том, что мне уже 46 лет. Тяжело себя сейчас переделывать и подвергать организм стрессу. Понимаю, что иногда выгляжу не так, как мне самому бы хотелось. Но один Николаев во мне говорит, что надо поменяться, а другой Николаев задает вопрос: а как?

— А как вы сдаете тесты по физподготовке на судейских сборах?

— Не сказать, что все это дается легко. Серьезно к ним готовлюсь. И это нормально. Я же не уникум. 10 лет назад еще играл в футзал, потому нагрузки мне давались на «ура». Сейчас сами тесты все сложнее и сложнее. Возрастной ценз отменен, все равны. Кто выживает, тот и судит. Не отрицаю, что у меня есть лишний вес. Но нужно учитывать мой нынешний организм.

Самое главное, что футболисты, которых встречаю перед играми, в аэропорту, ко мне относятся с таким уважением, о котором я только мог мечтать. Получаю от этого колоссальное удовольствие. Но это не означает, что ты «колобок», которого все любят. Естественно, необходимо держать уровень, не опускать планку.