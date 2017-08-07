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7 августа 2017, 18:50 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

РФПЛ: Опасений по поводу проведения матча «СКА-Хабаровск» — «Анжи» нет

ТАСС, 7 августа. Опасений по поводу проведения матча пятого тура чемпионата России по футболу между «СКА-Хабаровском» и махачкалинским «Анжи» в настоящее время нет. Об этом сообщает пресс-служба Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).

Ранее пресс-служба «Анжи» в официальном Twitter клуба опубликовала фотографию поля стадиона в Хабаровске, которое было затоплено в результате дождя, прошедшего в городе.

«В настоящее время погода в городе нормализовалась, дренажная система на стадионе имени Ленина справилась с последствиями дождя, — говорится в сообщении. — Обстановка контролируется официальными лицами матча в режиме онлайн. На 8 августа по прогнозу Гидрометцентра России ожидается благоприятная погода. Решение о проведении матча пятого тура чемпионата России по футболу между командами “СКА- Хабаровск” — “Анжи” будет принято арбитром непосредственно перед началом игры, в настоящее время опасений по поводу проведения матча нет».

Матч «СКА-Хабаровск» — «Анжи» запланирован на 8 августа, начало в 11:00 мск.

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