РФПЛ: опасений по поводу проведения матча "СКА-Хабаровск" - "Анжи" нет

Ранее пресс-служба «Анжи» в официальном Twitter клуба опубликовала фотографию поля стадиона в Хабаровске, которое было затоплено в результате дождя, прошедшего в городе.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Поле стадиона в Хабаровске прямо сейчас <a href="https://t.co/WYkro8RSgY">pic.twitter.com/WYkro8RSgY</a></p>— ФК «Анжи» (@fc_anji) <a href="https://twitter.com/fc_anji/status/894561326441410560">7 августа 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

«В настоящее время погода в городе нормализовалась, дренажная система на стадионе имени Ленина справилась с последствиями дождя, — говорится в сообщении. — Обстановка контролируется официальными лицами матча в режиме онлайн. На 8 августа по прогнозу Гидрометцентра России ожидается благоприятная погода. Решение о проведении матча пятого тура чемпионата России по футболу между командами “СКА- Хабаровск” — “Анжи” будет принято арбитром непосредственно перед началом игры, в настоящее время опасений по поводу проведения матча нет».

Матч «СКА-Хабаровск» — «Анжи» запланирован на 8 августа, начало в 11:00 мск.