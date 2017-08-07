«Локомотив» ведет переговоры с «Османлыспором» по трансферу футболиста Диабате

Об этом ТАСС сообщил источник в российском клубе.

«У “Локомотива” есть актуальный список возможных приобретений. Среди интересных игроков есть Шейк Диабате, который прошлый сезон провел в “Метце”. По нему ведутся переговоры», — сказал источник.

Кроме того, по словам собеседника ТАСС, железнодорожники рассматривают и других нападающих — Квинси Менига и Матео Кассьеру из «Аякса», а также Муссу Конате из швейцарского «Сьона». «Это часть из актуального списка. По всем ведутся переговоры, “Локомотив” пока что только выбирает. Также клуб рассматривал форварда Люка Кастайнеса из “Спортинга”, но он ушел в другую команду», — отметил источник.

Получить официальных комментариев «Локомотива» ТАСС пока не удалось.

Ранее президент «Локомотива» Илья Геркус в своем Instagram заявил болельщикам, что ему «неприятна наметившаяся тенденция расспросов в категоричной форме, где трансферы, когда будет форвард и чем занимается селекционный отдел».

Контракт 29-летнего Диабате принадлежит турецкому «Османлыспору», за который нападающий в прошлом сезоне провел восемь матчей в чемпионате Турции, три игры в Кубке страны, забив пять голов, а также пять встреч Лиги Европы, отличившись там один раз. Вторую половину прошлого сезона малиец провел на правах аренды во французском «Метце», за который сыграл в 14 матчах чемпионата Франции, забив восемь голов.