«Зенит» в стране лилипутов
Уничтожение «Спартака» в
Санкт-Петербурге, туманные перспективы ЦСКА, большая конкуренция в борьбе за еврокубки и чудо-гол в Туле. «Газета.Ru» представляет обзор четвертого тура чемпионата России по футболу.
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Видимо, что-то случилось...
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Уничтожение чемпиона на Неве.
Центральный матч первого круга в
Нынешний розыгрыш отечественного первенства вообще имеет шанс стать уникальным, ведь по прошествии всего четырех туров, с большой долей вероятности, можно назвать будущих триумфаторов турнира, не опасаясь показаться голословным: впервые за долгие годы фаворит настолько очевиден и страшен на фоне «конкурентов», что последним можно только посочувствовать.
При этом к фаталистическим настроениям, которые, скорее всего, присутствуют сейчас у многих поклонников российского футбола, результат вчерашнего поединка на стадионе «Санкт-Петербург» привел лишь отчасти.
Даже победа «Спартака», не говоря уже об ином исходе, едва ли избавила бы от ощущения предопределенности — на данный момент «Зенит», еще далекий от своего пика, выглядит просто на порядок мощнее всех. И причиной тому в основном не только финансово затратная, но и действительно грамотная селекционная работа питерцев, благодаря которой состав команды выглядит по меркам РФПЛ монструозно.
В то же время именно разгромного поражения от
С первых же минут матча в
Не грамотно действовать на контратаках, как это было, например, в недавнем матче команд в Москве, результат которого практически убил интригу в гонке за чемпионство, когда столичный клуб тактически полностью переиграл питерцев, а именно — на ничью. С опасливой оглядкой на свои ворота и без действенного плана, как забивать самим.
Подобная стратегия на поединок
Однако на 36-й минуте все рухнуло.
— Фернандо
Дальше — больше. Еще до перерыва питерцам удалось удвоить преимущество благодаря выверенной комбинации и массовой неразберихе в обороне у столичного клуба. А уже после паузы разница стала и вовсе разгромной: Доменико Кришито и Далер Кузяев окончательно сняли все вопросы о триумфаторе поединка.
Единственное, чем сумел ответить чемпион — реализованным Квинси Промесом пенальти, который был назначен за глупый фол новичка «Зенита» Эмануэля Мамманы.
На этом, однако, результативные попадания в игре не закончились: спустя пару минут грубую ошибку допустил Ребров, собственноручно отправивший мяч в свои же ворота, установив окончательный счет.
Вишенкой же на «торте» спартаковского фиаско в
ЦСКА продолжает выживать
Быть болельщиком ЦСКА с недавнего времени — тяжелая ноша.
В случае с армейцами поговорка «Семь раз отмерь, один раз отрежь», возможно, вообще впервые кажется глупостью —
Очередным поводом для грусти поклонников самой успешной команды в новейшей истории отечественного футбола стало домашнее поражение от казанского «Рубина», находящегося в поиске самого себя под руководством вернувшегося в команду Курбана Бердыева.
Старт встречи выдался для ЦСКА ужасающим: уже к десятой минуте хозяева «горели» со счетом 0:2.
Причем оба гола подопечные Виктора Гончаренко пропустили после своих же грубых ошибок.
Сначала 20-летний вратарь армейцев Илья Помазун, подменявший получившего на неделе травму Игоря Акинфеева, плохо сыграл на выходе при подаче с углового, буквально подарив гол Жонатасу, а затем еще один презент нападающему сделал Василий Березуцкий, в простой ситуации махнувший мимо снаряда ногой (тут, к слову, молодой голкипер москвичей тоже сплоховал, пропустив в ближний угол).
При это надо отдать армейцам должное — в игру вернуться после такого они сумели максимально быстро, сделав разницу минимальной уже через несколько минут после второго взятия ворот в исполнении Жонатаса.
26-летний Георгий Щенников впервые забил за армейцев в РФПЛ, завершив размашистую атаку своей команды.
На большее, впрочем, армейский клуб не хватило: моменты у хозяев еще были, однако сравняться счет они в итоге так и не смогли, немалую роль в чем сыграло фирменное бердыевское умение удерживать преимущество в сложной ситуации, которое постепенно возвращается в Казань.
На данный момент сложно представить, как именно ЦСКА собирается справляться с очевиднейшими кадровыми проблемами — если не будет качественного усиления (а его, скорее всего, летом поклонники коллектива так и не дождутся), то сезон для команды, вероятно, будет провален.
По крайней мере именно на это намекают результаты стартовых матчей: серебряные призеры минувшего сезона хоть и набрали не так уж и мало (шесть очков из 12-и возможных, тогда как в активе действующих чемпионов их вообще пять), но дважды уступили именно во встречах с конкурентами (во втором туре
В то же время главной задачей на ближайшее время для Гончаренко видится выход в групповой раунд Лиги чемпионов — победа в двухматчевом противостоянии со швейцарским «Янг Бойз», которую от россиян вполне можно ожидать, учитывая их еврокубковый и не только опыт) принесет ЦСКА столь нужное финансовое усиление.
О, дивный новый сезон!
Несмотря на наличие очевидного фаворита в чемпионской гонке, стартовавший сезон обещает стать едва ли не самым интересным в плане борьбы за призовую тройку, а также еврокубковые места, которых теперь у России шесть с учетом кубка страны.
Шутка ли, но прямо сейчас реальными претендентами на заветные позиции на вершине турнирной таблице можно вполне считать аж семь команд (за вычетом все того же «Зенита») — «Локомотив», «Ахмат», «Уфа», «Краснодар», «Рубин», а также многострадальные ЦСКА со «Спартаком».
Особенно радуют пока что, конечно, «железнодорожники», грозненцы и уфимцы — за четыре тура суммарно набравшие 29 очков.
Подопечные Юрия Семина вообще еще не потеряли ни балла и на данный момент делят первую строчку с грозной командой из
причем поражают москвичи не только результатом, но и самой игрой: специалисту, кажется, действительно удалось выстроить практически непроходимую оборону, вскрыть которую в этом сезоне еще не смог почти никто (гол от ЦСКА оказался полностью на совести проспавшего эпизод Гилерме).
Своего, без сомнений, добьется в этом году и «Ахмат»: команда уже очень давно сильно жаждет попадания в еврокубки, и именно по итогам этого сезона она, скорее всего, достигнет цели.
Главными авторами ожидаемого успеха грозненцев должны стать главный тренер клуба Олег Кононов, настоящая находка для коллектива из Чечни, а также креативный бразилец Лео Жаба, усиливший состав «Ахмата» этим летом:
результаты работы первого видны невооруженный глазом уже сейчас, а покупка 19-летнего полузащитника рискует стать лучшей для нашего футбола за последний период времени по соотношению «цена-качество».
Несколько другая история с «Уфой»: команда еще с прошлого сезона зарекомендовала себя в качестве идеального домашнего бойца, забить которому на выезде не могут даже топы лиги, не говоря уже об аутсайдерах.
То же самое уфимцы показывают и в этом розыгрыше — пять очков на двоих в Башкортостане потеряли «Ахмат» и «Спартак».
Правда, для попадания в Европу коллективу Сергей Семака, вероятно, придется стать
На зависть Зидану.
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан, скорее всего, никогда не увидит гола Кантемира Берхамова — все же у французского специалиста и так немало забот, связанных с его работой в Мадриде, а участники встречи между тульским «Арсеналом» и «Тосно» пока что не очень близки к Лиге чемпионов.
Но едва ли великий футболист, покажи ему
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