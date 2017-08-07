«Зенит» в стране лилипутов

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Уничтожение чемпиона на Неве.

Центральный матч первого круга в Премьер-лиге скорее разочаровал, чем оправдал ожидания: вместо равной и неуступчивой битвы зрители увидели хладнокровное избиение, причем избиение команды, всего пару месяцев назад отпраздновавшей самое что ни на есть заслуженное чемпионство.

Нынешний розыгрыш отечественного первенства вообще имеет шанс стать уникальным, ведь по прошествии всего четырех туров, с большой долей вероятности, можно назвать будущих триумфаторов турнира, не опасаясь показаться голословным: впервые за долгие годы фаворит настолько очевиден и страшен на фоне «конкурентов», что последним можно только посочувствовать.

При этом к фаталистическим настроениям, которые, скорее всего, присутствуют сейчас у многих поклонников российского футбола, результат вчерашнего поединка на стадионе «Санкт-Петербург» привел лишь отчасти.

Даже победа «Спартака», не говоря уже об ином исходе, едва ли избавила бы от ощущения предопределенности — на данный момент «Зенит», еще далекий от своего пика, выглядит просто на порядок мощнее всех. И причиной тому в основном не только финансово затратная, но и действительно грамотная селекционная работа питерцев, благодаря которой состав команды выглядит по меркам РФПЛ монструозно.

В то же время именно разгромного поражения от сине-бело-голубых спартаковцы накануне могли избежать — к данному итогу привел целый ряд обстоятельств, включая сумасшедшую реализацию моментов противником (в ворота Артема Реброва залетали даже те мячи, которые не должны были там оказаться), идеальный выбор тактики на игру от Роберто Манчини, а также (и это, пожалуй, главное) личная тренерская ошибка Массимо Карреры.

С первых же минут матча в Санкт-Петебурге бросилось в глаза то, что красно-белые вышли на встречу играть на ничью.

Не грамотно действовать на контратаках, как это было, например, в недавнем матче команд в Москве, результат которого практически убил интригу в гонке за чемпионство, когда столичный клуб тактически полностью переиграл питерцев, а именно — на ничью. С опасливой оглядкой на свои ворота и без действенного плана, как забивать самим.

Подобная стратегия на поединок кое-как отработала чуть меньше тайма: сине-бело-голубые временами действительно не знали, что делать в созидании, так как их оппонентам удалось полностью выключить Леандро Паредеса, основного «художника» атак хозяев (единственное, что удалось москвичам в этот вечер).

Однако на 36-й минуте все рухнуло.

— Фернандо зачем-то решил сыграть пяткой в центре поля, и спустя несколько секунд Александр Кокорин, за считанные недели превратившийся из главного объекта для насмешек в надежду сборной на домашнем чемпионате мира, праздновал очередное для себя взятие ворот в этом сезоне.

Дальше — больше. Еще до перерыва питерцам удалось удвоить преимущество благодаря выверенной комбинации и массовой неразберихе в обороне у столичного клуба. А уже после паузы разница стала и вовсе разгромной: Доменико Кришито и Далер Кузяев окончательно сняли все вопросы о триумфаторе поединка.

Единственное, чем сумел ответить чемпион — реализованным Квинси Промесом пенальти, который был назначен за глупый фол новичка «Зенита» Эмануэля Мамманы.

На этом, однако, результативные попадания в игре не закончились: спустя пару минут грубую ошибку допустил Ребров, собственноручно отправивший мяч в свои же ворота, установив окончательный счет.

Вишенкой же на «торте» спартаковского фиаско в Санкт-Петербурге стало избиение фанатами хозяев бывшего футболиста команды Александра Панова, который после окончания карьеры стал болельщиком красно-белых. Поклонников сине-бело-голубых, вероятно, разозлило выполненное экс-игроком сборной России обещание прогуляться по городу в преддверии матча в шарфе столичной команды.

ЦСКА продолжает выживать

Быть болельщиком ЦСКА с недавнего времени — тяжелая ноша.

В случае с армейцами поговорка «Семь раз отмерь, один раз отрежь», возможно, вообще впервые кажется глупостью — красно-синие по причине сложной финансовой ситуации в клубе попросту лишены «ножниц» на трансферном рынке, в то время как имеющиеся футболисты в силу возраста свою игру отнюдь не улучшают.

Очередным поводом для грусти поклонников самой успешной команды в новейшей истории отечественного футбола стало домашнее поражение от казанского «Рубина», находящегося в поиске самого себя под руководством вернувшегося в команду Курбана Бердыева.

Старт встречи выдался для ЦСКА ужасающим: уже к десятой минуте хозяева «горели» со счетом 0:2.

Причем оба гола подопечные Виктора Гончаренко пропустили после своих же грубых ошибок.

Сначала 20-летний вратарь армейцев Илья Помазун, подменявший получившего на неделе травму Игоря Акинфеева, плохо сыграл на выходе при подаче с углового, буквально подарив гол Жонатасу, а затем еще один презент нападающему сделал Василий Березуцкий, в простой ситуации махнувший мимо снаряда ногой (тут, к слову, молодой голкипер москвичей тоже сплоховал, пропустив в ближний угол).

При это надо отдать армейцам должное — в игру вернуться после такого они сумели максимально быстро, сделав разницу минимальной уже через несколько минут после второго взятия ворот в исполнении Жонатаса.

26-летний Георгий Щенников впервые забил за армейцев в РФПЛ, завершив размашистую атаку своей команды.

На большее, впрочем, армейский клуб не хватило: моменты у хозяев еще были, однако сравняться счет они в итоге так и не смогли, немалую роль в чем сыграло фирменное бердыевское умение удерживать преимущество в сложной ситуации, которое постепенно возвращается в Казань.

На данный момент сложно представить, как именно ЦСКА собирается справляться с очевиднейшими кадровыми проблемами — если не будет качественного усиления (а его, скорее всего, летом поклонники коллектива так и не дождутся), то сезон для команды, вероятно, будет провален.

По крайней мере именно на это намекают результаты стартовых матчей: серебряные призеры минувшего сезона хоть и набрали не так уж и мало (шесть очков из 12-и возможных, тогда как в активе действующих чемпионов их вообще пять), но дважды уступили именно во встречах с конкурентами (во втором туре красно-синих одолел «Локомотив»), победив лишь очевидных аутсайдеров.

В то же время главной задачей на ближайшее время для Гончаренко видится выход в групповой раунд Лиги чемпионов — победа в двухматчевом противостоянии со швейцарским «Янг Бойз», которую от россиян вполне можно ожидать, учитывая их еврокубковый и не только опыт) принесет ЦСКА столь нужное финансовое усиление.

О, дивный новый сезон!

Несмотря на наличие очевидного фаворита в чемпионской гонке, стартовавший сезон обещает стать едва ли не самым интересным в плане борьбы за призовую тройку, а также еврокубковые места, которых теперь у России шесть с учетом кубка страны.

Шутка ли, но прямо сейчас реальными претендентами на заветные позиции на вершине турнирной таблице можно вполне считать аж семь команд (за вычетом все того же «Зенита») — «Локомотив», «Ахмат», «Уфа», «Краснодар», «Рубин», а также многострадальные ЦСКА со «Спартаком».

Особенно радуют пока что, конечно, «железнодорожники», грозненцы и уфимцы — за четыре тура суммарно набравшие 29 очков.

Подопечные Юрия Семина вообще еще не потеряли ни балла и на данный момент делят первую строчку с грозной командой из Санкт-Петербурга,

причем поражают москвичи не только результатом, но и самой игрой: специалисту, кажется, действительно удалось выстроить практически непроходимую оборону, вскрыть которую в этом сезоне еще не смог почти никто (гол от ЦСКА оказался полностью на совести проспавшего эпизод Гилерме).

Своего, без сомнений, добьется в этом году и «Ахмат»: команда уже очень давно сильно жаждет попадания в еврокубки, и именно по итогам этого сезона она, скорее всего, достигнет цели.

Главными авторами ожидаемого успеха грозненцев должны стать главный тренер клуба Олег Кононов, настоящая находка для коллектива из Чечни, а также креативный бразилец Лео Жаба, усиливший состав «Ахмата» этим летом:

результаты работы первого видны невооруженный глазом уже сейчас, а покупка 19-летнего полузащитника рискует стать лучшей для нашего футбола за последний период времени по соотношению «цена-качество».

Несколько другая история с «Уфой»: команда еще с прошлого сезона зарекомендовала себя в качестве идеального домашнего бойца, забить которому на выезде не могут даже топы лиги, не говоря уже об аутсайдерах.

То же самое уфимцы показывают и в этом розыгрыше — пять очков на двоих в Башкортостане потеряли «Ахмат» и «Спартак».

Правда, для попадания в Европу коллективу Сергей Семака, вероятно, придется стать чем-то большим, чем самым негостеприимным хозяином РФПЛ с «бетонной» защитой, ведь в сезоне-2016/17 одного хорошего элемента игры клубу для финиша в четверке не хватило.

На зависть Зидану.

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан, скорее всего, никогда не увидит гола Кантемира Берхамова — все же у французского специалиста и так немало забот, связанных с его работой в Мадриде, а участники встречи между тульским «Арсеналом» и «Тосно» пока что не очень близки к Лиге чемпионов.

Но едва ли великий футболист, покажи ему кто-то сумасшедший мяч футболиста «канониров», не отдал бы ему должное — возможно, 29-летний россиянин даже смог превзойти в этом ударе самого Зизу, забившего что-то похожее в памятной встрече с «Байером» в 2002 году.

Ознакомиться с другими материалами, новостями и статистикой вы можете на странице чемпионата России по футболу, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «ВКонтакте».