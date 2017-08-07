Джон Брэдли: Манчини превратил Кокорина в футболиста

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

КУЗЯЕВ — ЛУЧШИЙ ТРАНСФЕР ЛЕТА.

— Год назад «Спартак» проиграл АЕК. В воскресенье — еще одно болезненное поражение. Параллель уместна?

— Не думаю, — отвечает Брэдли. — Прошлым летом красно-белые были раздроблены и слабо напоминали единую команду. Это был совершенно другой «Спартак». В воскресном матче нужно отталкиваться от «Зенита».

— Оттолкнитесь.

— Роберто Манчини и мощная финансовая подпитка — это все замечательно. Но «Зениту» нужно было заявить о себе на поле, и матч со «Спартаком» прекрасно подходил для этой цели. Перед игрой я предполагал, что хозяева победят — «Зенит» на старте выглядит мощно. Но разгрома я, конечно, не ожидал. Зато ожидал гола Кокорина. Нужно похвалить Манчини — он превратил Кокорина в футболиста. Его карьера слишком долго стояла на месте. Я рад, что он снова показывает свой несомненный талант.

— На каждой пресс-конференции Манчини спрашивают о Кокорине, но он разводит руками. Вы знаете, что происходит с форвардом?

— Появился тренер, который верит в него. Думаю, Кокорин теперь просыпается с мыслью о том, что футболист с такой громадной зарплатой должен все время прогрессировать. Важна и новая роль нападающего — сомневаюсь, что Кокорину нравится играть на фланге, как было у Мирчи Луческу. Помню, как он блестяще играл в «Динамо» в паре с Кураньи. Центрфорвард — позиция Кокорина.

— Не слишком много аргентинцев в «Зените»?

— Все они должны усилить команду. Уверен: Манчини знает, что делает. О Паредесе и раньше было известно, что это сильный игрок, но и другие принесут пользу «Зениту». Но почему вы делаете акцент на иностранцах? В матче со «Спартаком» забил и Ерохин. А Кузяев! Это лучший трансфер лета в премьер-лиге!

— Так уж лучший?

— Кузяев забил два фантастических гола, хотя провел в команде всего месяц. Люди часто забывают о давлении, которое оказывается на новичков «Зенита», особенно русских. А психология играет весомую роль — не каждый справляется с обвинениями в том, что он «лимитчик». Кузяев же выходит в основе не потому, что у него нужный паспорт. Просто он очень хорош.

«МОЖЕТ, ЭТО ГОД ЭЛЕКТРИЧКИ?».

— Какие ошибки допустил Массимо Каррера?

— Да он не совершал ошибок в игре. Его команда банально уязвима в обороне, ну и вопросы к Реброву периодически возникают на протяжении последних лет. «Спартак» сыграл на низком уровне, но для «Зенита» это был исключительный день. День, когда все шло прямо в руки.

— То есть, 5:1 — это стечение обстоятельств?

— «Спартак» очень медленно втягивается в сезон, а «Зенит» уже бежит. Разница в скоростях была очевидной. Поражение должно заставить Леонида Федуна усерднее работать на трансферном рынке. «Спартак» не должен допустить ошибок прошлого, должен поддержать Карреру, дать ему новичков. Сэр Алекс Фергюсон всегда говорил, что лучшее время для усиления состава — это лето после чемпионства. Потому что защищать титул всегда сложнее.

— Пашалич — нужное усиление?

— Для меня — загадка. О Пашаличе мало знают в Англии, хотя он долгое время принадлежит «Челси». Но в других клубах хорват проявлял свой талант, а это хороший знак для «Спартака». Красно-белым сейчас нужнее защитники. У них и так вечные проблемы в обороне, а сейчас, перед Лигой чемпионов, этот вопрос стоит особенно остро. Каждый знает: защита «Спартака» начинает трещать, когда находится под давлением. А в Лиге чемпионов она постоянно будет находиться в страхе.

— «Спартак» выкарабкается?

— Выкарабкается. Но Лига чемпионов повлияет на сезон «Спартака». Это совершенно другой турнир, совершенно другой уровень, совершенно другой график. «Спартаку» будет трудно удержать титул.

— Судя по старту, «Зенит» главный фаворит чемпионата.

— Но чемпионом называть его преждевременно. Может, этот будет год электрички, ведь «Локомотив» тоже начал сезон с четырех побед подряд? Конечно, «Зенит» должен выиграть чемпионат. Инвестиции огромны, два года разочарований позади, пора возвращаться на вершину.