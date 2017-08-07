Матюшенко: ФК «Тосно» полностью доверяет тренерскому штабу во главе с Парфеновым

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«Тосно» в воскресенье в выездном матче в рамках четвертого тура чемпионата России нанес поражение тульскому «Арсеналу» со счетом 2:1. Победа над «Арсеналом» стала для дебютанта РФПЛ первой в элитном дивизионе.

«У нас все идет по плану — хороший тренировочный процесс. Что касается результата, то у нас были серьезные соперники, и пока только начало. Хорошее настроение, будем идти дальше. Пока никаких вопросов к тренерскому штабу нет. Полное доверие», — сказал Матюшенко по телефону.

«Что касается матча с “Арсеналом”, то начало игры опять было нервным, первый тайм провели не на очень высоком уровне, но нашли в перерыве нужные слова, и ребята собрались. Проигрывая 0:1, команда проявила характер и быстро забила два мяча, взяв игру под контроль. Конечно, очень довольны, что победили, тем более на выезде. Довольны тем, что поднялись со дна таблицы и с хорошим настроением подходим к игре с ЦСКА», — добавил он.

В следующем туре «Тосно» 9 августа примет московский ЦСКА, матч пройдет в среду.