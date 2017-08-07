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7 августа 2017, 16:24 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

С начала сезона на допинг в РФПЛ проверили уже 6 клубов, «Локомотив» — дважды

По информации «Чемпионата», в четвёртом туре Российской футбольной Премьер-Лиги был проведён допинг-контроль в двух матчах: «Локомотив» — «СКА-Хабаровск» и ЦСКА — «Рубин».

По информации Чемпионата в четвёртом туре Российской футбольной <nobr>Премьер-Лиги</nobr> был проведён <nobr>допинг-контроль</nobr> в двух матчах: Локомотив — <span class=error>СКА</span>-Хабаровск и ЦСКА — Рубин. Увеличить
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По регламенту на допинг-контроль были вызваны по два футболиста из обеих команд.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что в прошлом туре допинг-пробы сдали игроки матча «Ахмат» — «Динамо». Таким образом, с начала сезона контроль был уже у шести команд РФПЛ. При этом «Локомотив» подвергся ещё и внесоревновательному контролю — за три дня до матча со «СКА-Хабаровск».

Напомним, что в прошлом сезоне в РФПЛ и ФНЛ не было взято ни одной допинг-пробы.

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