По регламенту на допинг-контроль были вызваны по два футболиста из обеих команд.



Ранее «Чемпионат» сообщал, что в прошлом туре допинг-пробы сдали игроки матча «Ахмат» — «Динамо». Таким образом, с начала сезона контроль был уже у шести команд РФПЛ. При этом «Локомотив» подвергся ещё и внесоревновательному контролю — за три дня до матча со «СКА-Хабаровск».



Напомним, что в прошлом сезоне в РФПЛ и ФНЛ не было взято ни одной допинг-пробы.