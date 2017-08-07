С начала сезона на допинг в РФПЛ проверили уже 6 клубов, «Локомотив» — дважды
По информации «Чемпионата», в четвёртом туре Российской футбольной
Премьер-Лиги был проведён допинг-контроль в двух матчах: «Локомотив» — «СКА-Хабаровск» и ЦСКА — «Рубин».
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Ранее «Чемпионат» сообщал, что в прошлом туре
Напомним, что в прошлом сезоне в РФПЛ и ФНЛ не было взято ни одной
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