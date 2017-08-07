Панов против быдла, Тарханов против судьи. Откровения тура

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10 ОТКРОВЕНИЙ ТУРА Версия «СЭ».

1. Владислав РАДИМОВ, экс-капитан «Зенита»

ЗЕНИТ — СПАРТАК — 5:1.

«Это была игра в одни ворота. “Спартак” до сих продолжает праздновать чемпионство, медаль снял только Каррера. А то, как Ребров забросил себе мяч, понравилось бы Кириленко или Мозгову».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="und" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%9C%D0%AB%D0%94%D0%9E%D0%9B%D0%96%D0%9D%D0%AB%D0%A1%D0%95%D0%93%D0%9E%D0%94%D0%9D%D0%AF%D0%9F%D0%9E%D0%91%D0%95%D0%94%D0%98%D0%A2%D0%AC?src=hash">#МЫДОЛЖНЫСЕГОДНЯПОБЕДИТЬ</a> <a href="https://t.co/AWW9uCunlr">pic.twitter.com/AWW9uCunlr</a></p>— Александр Панов (@hardcorer1975) <a href="https://twitter.com/hardcorer1975/status/894141144912809984">6 августа 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

2. Александр ПАНОВ, экс-форвард «Зенита», болельщик «Спартака»

ЗЕНИТ — СПАРТАК — 5:1.

(о том, что у стадиона в Петербурге его атаковали фанаты «Зенита») «Меня пару раз оскорбили, облили пивом, но ничего страшного. Полиция хорошо сработала. Я не обижаюсь. Кто будет обижаться на быдло?».

Футбол Премьер-лига 2017/2018 Тур 4, 6.08.2017, 20:00 5:1 Зенит Спартак М

3. Денис ГЛУШАКОВ, полузащитник «Спартака»

ЗЕНИТ — СПАРТАК — 5:1.

«Пять мы получали и год назад, и пять лет назад. Но в прошлом сезоне стали же чемпионами в итоге. Нельзя посыпать голову пеплом. Надо готовиться к ЦСКА, к другим матчам. Уверен, будем только сильнее».

4. Алексей МИЛЛЕР, председатель правления ПАО «Газпром»

ЗЕНИТ — СПАРТАК — 5:1.

«Поздравляю многомиллионную армию болельщиков санкт-петербургского “Зенита” с чемпионской игрой! На самой современной арене страны в очень современном стиле команда одержала яркую победу над принципиальным соперником!».

Футбол Премьер-лига 2017/2018 Тур 4, 5.08.2017, 17:30 3:0 Динамо М Амкар

5. Гаджи ГАДЖИЕВ, главный тренер «Амкара»

ДИНАМО — АМКАР — 3:0.

«В раздевалке у тех, кто ошибался, были слезы на глазах. Но… Москва слезам не верит. Перед прошлым чемпионатом объясняли то же самое. Говорили, что если допускать ошибки, то будем бороться за выживание. Тогда эти слова были восприняты лучше. Правда, у нас был Джикия».

6. Роберто МАНЧИНИ, главный тренер «Зенита»

ЗЕНИТ — СПАРТАК — 5:1.

«Меня часто спрашивают о Кокорине, и я не совсем понимаю почему. Он просто делает то, что должен, — забивает голы. Пока не произошло ничего паранормального: несколько матчей — несколько мячей. Это пока ничто! Посмотрим в концовке сезона».

Футбол Премьер-лига 2017/2018 Тур 4, 6.08.2017, 20:00 1:1 Краснодар Урал

7. Александр ТАРХАНОВ, главный тренер «Урала»

КРАСНОДАР — УРАЛ — 1:1.

(о пенальти в ворота его команды в компенсированное время) «Пенальти и близко не было. Нам надо очищать футбол. Я высказал судье, что думаю. Он сказал, что пенальти стопроцентный. Я ответил: «Если ты так считаешь, то вообще судить не умеешь».

8. Геннадий ОРЛОВ, телекомментатор

ЗЕНИТ — СПАРТАК — 5:1.

«На удивление был хорош Кокорин. В каком же он сейчас порядке! Не зря, получается, мы его так долго критиковали».

Футбол Премьер-лига 2017/2018 Тур 4, 6.08.2017, 17:30 1:2 ЦСКА Рубин

9. ВИТИНЬЮ, нападающий ЦСКА

ЦСКА — РУБИН — 1:2.

«Пропустив два гола в первые десять минут, мы подписали себе смертный приговор».

10. Владислав РАДИМОВ, экс-капитан «Зенита»

ЗЕНИТ — СПАРТАК — 5:1.

«Думаю, в составе “Зенита” лучшим был Кузяев — это открытие чемпионата. Он будет основополагающим футболистом сборной на ЧМ-2018».

Лидеры по очкам:

Денис ГЛУШАКОВ, полузащитник «Спартака» — 17

Владислав РАДИМОВ, экс-капитан «Зенита» — 11

Олег ИВАНОВ, полузащитник «Терека»

Анзор КАВАЗАШВИЛИ, экс-голкипер «Спартака»

Генналий ОРЛОВ, телекомментатор

Сергей ФУРСЕНКО, президент «Зенита» — все по 10.

Использованы материалы: «Спорт ФМ», «Матч».