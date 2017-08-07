Безукоризненный Кокорин! Форвард «Зенита» — MVP 4-го тура РФПЛ
Сразу четыре победителя «Спартака» вошли в число номинантов на звание MVP 4-го тура РФПЛ. Один из них и первенствовал в конкурсе.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В июле 2016-го степень разочарования отечественного болельщика в нападающем Кокорине достигла исторического максимума. После конфуза на Евро-2016 футбольному начальству страны срочно требовался стрелочник (как Аршавин в 2012-м), а лучше парочка, и они не заставили себя долго ждать.
Посиделки Кокорина с Мамаевым в пафосном ночном клубе
… Спустя 13 месяцев после «Твиги» Александр Кокорин демонстрирует, возможно, лучший футбол в жизни. Не чудо ли?
Доподлинно неизвестно, что именно заставило нападающего серьёзно пересмотреть свои взгляды на жизнь и игру, главное — он сделал это. Основную заслугу в «возвращении» Кокорина принято приписывать синьору Манчини, и я не стану умничать, оспаривая популярную версию. Смысл? Факты говорят сами за себя. Год назад на аналогичном отрезке сезона в профиле Александра значились одни нули — ни забитых мячей, ни голевых передач. В этом чемпионате он демонстрирует поразительную продуктивность, совершая минимум по одному результативному действию в туре. Выходит, итальянец сделал то, что не удалось опытному румынскому предшественнику.
Не знаю, испытывает ли Кокорин по сей день обиду на «Спартак» за несостоявшийся переход в детстве или давно «отпустил» ситуацию, но давешний матч с
Журналисты с экспертами тоже по достоинству оценили вклад Кокорина в разгром чемпиона. По итогам нашего голосования Александр набрал 11 очков из 12 возможных. Ещё парочку ему «насыпали» читатели на специальной странице проекта и тройку — в официальном паблике портала в социальной сети «ВКонтакте». Второе место по итогам тура досталось мощному нападающему «Рубина» Жонатасу, дуплетом пальнувшему по
Сравняться с Кузяевым по очкам Алексею Миранчуку помогла активизация поклонников «Локо» в Сети. По итогам болельщицкого голосования на двух платформах хавбек
Специалисты
Анатолий Бышовец, заслуженный тренер СССР: Кузяев, Жонатас, Кокорин.
Владимир Козлов, бывший нападающий «Динамо»: Паредес, Кокорин, Джикия.
Александр Мостовой, бывший полузащитник «Спартака»: Кокорин, Жонатас, Кузяев.
Алексей Сафонов, футбольный агент: Кокорин, Кузяев, Ал. Миранчук.
РФПЛ
Кузяев, Жонатас, Кокорин.
Журналисты
Нобель Арустамян, радио «Спорт FM»: Кузяев, Жонатас, Кокорин.
Константин Генич, «Матч ТВ»: Кузяев, Жонатас, Кокорин.
Филипп Ковалёв, отдел «Спорт», газета «Метро»: Кокорин, Жонатас, Алексей Миранчук.
Алексей Лебедев, «Московский комсомолец»: Кришито, Аликин, Жонатас.
Олег Лысенко, «Чемпионат»: Кокорин, Кришито, Жонатас.
Дмитрий Окунев, «Газета.Ru»: Кришито, Кокорин, Жонатас.
Станислав Рынкевич, «Спорт Mail.Ru»: Кузяев, Жонатас, Кокорин.
Читатели
Ал. Миранчук — 3 дополнительных балла.
Кокорин — 2.
Жонатас — 1.
«ВКонтакте»
Кокорин — 3.
Ал. Миранчук — 2.
Джикия — 1.
Итоги 4-го тура РФПЛ:
Александр Кокорин («Зенит») — 16;
Жонатас («Рубин») — 11;
Далер Кузяев («Зенит») — 7;
Алексей Миранчук («Локомотив») — 7;
Доменико Кришито («Зенит») — 3;
Георгий Джикия («Спартак») — 2;
Павел Аликин («Уфа») — 1;
Паредес («Зенит») — 1.
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