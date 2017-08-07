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7 августа 2017, 15:55 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Флегонтов: Проблем с проведением матча с ФК «Анжи» в Хабаровске из-за погоды не будет

МОСКВА, 7 авг — Р-Спорт, Вероника Столбунова. Проблем с проведением матча пятого тура чемпионата России по футболу между «СКА-Хабаровском» и махачкалинским «Анжи» из-за ливней в Хабаровске не будет, заявил агентству «Р-Спорт» генеральный директор хабаровчан Олег Флегонтов.

<em>МОСКВА 7 <span class=error>авг</span> — <nobr>Р-Спорт</nobr> Вероника <span class=error>Столбунова</span>. </em>Проблем с проведением матча пятого тура чемпионата России по футболу между <span class=error>СКА</span>-Хабаровском и махачкалинским <span class=error>Анжи</span> <nobr>из-за </nobr>ливней в Хабаровске не будет заявил агентству Р-Спорт генеральный директор хабаровчан Олег <span class=error>Флегонтов</span>. Увеличить
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В Хабаровском крае в последние дни шли сильные дожди. Сообщалось, что ливни подтопили уже семь населенных пунктов в трех районах Приморья. Матч между «СКА-Хабаровском» и «Анжи» пройдет во вторник и начнется в 11:00 мск (18:00 по местному времени).

«У нас действительно очень сильный ливень был. В соседнем Приморском крае Уссурийск вообще чуть ли не смыло. Воды реально очень много — погодный катаклизм. Я не думаю, что вода не сойдет. Сильный ливень был порядка трех часов, даже машины глохли в городе. Но сейчас он закончился, и никаких проблем с проведением матча вообще не будет, вода до завтра до 18:00, когда будет игра, точно сойдет», — сказал Флегонтов по телефону.

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