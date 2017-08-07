Флегонтов: Проблем с проведением матча с ФК «Анжи» в Хабаровске из-за погоды не будет

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В Хабаровском крае в последние дни шли сильные дожди. Сообщалось, что ливни подтопили уже семь населенных пунктов в трех районах Приморья. Матч между «СКА-Хабаровском» и «Анжи» пройдет во вторник и начнется в 11:00 мск (18:00 по местному времени).

«У нас действительно очень сильный ливень был. В соседнем Приморском крае Уссурийск вообще чуть ли не смыло. Воды реально очень много — погодный катаклизм. Я не думаю, что вода не сойдет. Сильный ливень был порядка трех часов, даже машины глохли в городе. Но сейчас он закончился, и никаких проблем с проведением матча вообще не будет, вода до завтра до 18:00, когда будет игра, точно сойдет», — сказал Флегонтов по телефону.