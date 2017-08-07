В. Быстров провёл первую тренировку в «Тосно»
Бывший полузащитник сборной России и ФК «Краснодар» Владимир Быстров провёл первую тренировку в составе «Тосно», ряды которого пополнил 7 августа.
Об этом сообщает корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.
Владимир Быстров перешёл в «Тосно» на правах свободного агента, подписав контракт на один год. В новой команде 33-летний футболист будет играть под 34-м номером.
Свою игровую карьеру уроженец Ленинградской области начал в
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