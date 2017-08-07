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7 августа 2017, 15:38 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

В. Быстров провёл первую тренировку в «Тосно»

Бывший полузащитник сборной России и ФК «Краснодар» Владимир Быстров провёл первую тренировку в составе «Тосно», ряды которого пополнил 7 августа.

Об этом сообщает корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.

Владимир Быстров перешёл в «Тосно» на правах свободного агента, подписав контракт на один год. В новой команде 33-летний футболист будет играть под 34-м номером.

Свою игровую карьеру уроженец Ленинградской области начал в санкт-петербургском «Зените», после чего выступал за московский «Спартак» и махачкалинский «Анжи».

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