Фурсенко: Дзюба является членом «Зенита», играет за команду, иных мыслей у клуба нет

«Зенит» в воскресенье разгромил московский «Спартак» со счетом 5:1 в рамках четвертого тура чемпионата России. Воспитанник «Спартака» Дзюба появился на поле лишь на 87-й минуте, заменив Александра Кокорина. При главном тренере Роберто Манчини лучший бомбардир «Зенита» прошлого сезона РФПЛ Дзюба выходил в стартовом составе команды лишь в трех матчах из шести.

«Артем Дзюба — член нашей команды. У нас как было к нему хорошее отношение, так и осталось. Он играет в нашей команде, и никаких других мыслей у нас нет», — сказал Фурсенко по телефону.

«Зенит» после возвращения в клуб Фурсенко одержал четыре победы в четырех матчах чемпионата России. В основном составе на матч против «Спартака» вышли аргентинские новички «Зенита» Леандро Паредес, Себастьян Дриусси и Эмануэль Маммана.

«Очевидно, что мы сделали правильные ходы на трансферном рынке. А с точки зрения того, о чем мы думаем сейчас — это следующий матч в Екатеринбурге», — отметил Фурсенко.

В следующем матче «Зенит» сыграет на выезде с «Уралом» 9 августа.