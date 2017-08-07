Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/30610632/
7 августа 2017, 15:26 | Футбол: Премьер-лига | Sports.kz

«Атырау» посетил матч ЦСКА — «Рубин»

Вчера, 6 августа, тренерский штаб и футболисты «Атырау» в Москве побывали на стадионе «ВЭБ Арена».

Вчера 6 августа тренерский штаб и футболисты <span class=error>Атырау</span> в Москве побывали на стадионе <span class=error>ВЭБ</span> Арена. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

В матче РФПЛ, где встречались московский ЦСКА и казанский «Рубин», победу одержали гости со счётом 2:1.

Напомним, «Атырау» проводит учебно-тренировочный сбор в «Бору» (Москва), где ранее базировалась сборная России по футболу.

Как ожидается, сборы атыраусцев завершатся 11 августа, после чего они прилетят в Атырау. А уже 13 августа «нефтяникам» предстоит домашний матч чемпионата РК против павлодарского «Иртыша».

ЦСКА
Новости Матчи Состав Статистика
Рубин
Новости Матчи Состав Статистика
Атырау
Новости Матчи Состав
Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
29 июня

Трансляция матча Лиги Европы «Иртыш» - «Дунав»

СМИ почувствовали у «Канело» страх перед Головкиным

Трансляция матча Лиги Европы «Широки Бриег» - «Ордабасы»