«Атырау» посетил матч ЦСКА — «Рубин»
Вчера, 6 августа, тренерский штаб и футболисты «Атырау» в Москве побывали на стадионе «ВЭБ Арена».
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В матче РФПЛ, где встречались московский ЦСКА и казанский «Рубин», победу одержали гости со счётом 2:1.
Напомним, «Атырау» проводит
Как ожидается, сборы атыраусцев завершатся 11 августа, после чего они прилетят в Атырау. А уже 13 августа «нефтяникам» предстоит домашний матч чемпионата РК против павлодарского «Иртыша».
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