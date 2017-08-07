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В матче РФПЛ, где встречались московский ЦСКА и казанский «Рубин», победу одержали гости со счётом 2:1.



Напомним, «Атырау» проводит учебно-тренировочный сбор в «Бору» (Москва), где ранее базировалась сборная России по футболу.



Как ожидается, сборы атыраусцев завершатся 11 августа, после чего они прилетят в Атырау. А уже 13 августа «нефтяникам» предстоит домашний матч чемпионата РК против павлодарского «Иртыша».