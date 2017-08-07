«СКА-Хабаровск» не рассматривает вопрос отставки главного тренера Поддубского
Генеральный директор «СКА-Хабаровск» Олег Флегонтов прокомментировал неудачный старт своей команды в РФПЛ.
В четырёх дебютных матчах дальневосточный клуб потерпел четыре поражения.
«Неудачный старт команды связываю с адаптацией к
Трансферная кампания ещё не закончилась. Мы планируем укрепить отдельные позиции. Усилиться так, как мы хотели, до конца не получилось. К Алексею Поддубскому у нас сохраняется полное доверие. Вопрос о его отставке даже не рассматривается. Главная задача перед ним остаётся та же — сохранение прописки в РФПЛ, — сказал Флегонтов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Гавриковым.
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