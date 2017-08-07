«СКА-Хабаровск» не рассматривает вопрос отставки главного тренера Поддубского

В четырёх дебютных матчах дальневосточный клуб потерпел четыре поражения.

«Неудачный старт команды связываю с адаптацией к Премьер-Лиге. Наш состав на 70% состоит из игроков, которые в прошлом сезоне играли в ФНЛ. Ребятам сложно привыкнуть к новым скоростям и к новому уровню. Нам нужна одна хорошая игра, чтобы дать определённый толчок.

Трансферная кампания ещё не закончилась. Мы планируем укрепить отдельные позиции. Усилиться так, как мы хотели, до конца не получилось. К Алексею Поддубскому у нас сохраняется полное доверие. Вопрос о его отставке даже не рассматривается. Главная задача перед ним остаётся та же — сохранение прописки в РФПЛ, — сказал Флегонтов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Гавриковым.