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7 августа 2017, 15:09 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«СКА-Хабаровск» не рассматривает вопрос отставки главного тренера Поддубского

Генеральный директор «СКА-Хабаровск» Олег Флегонтов прокомментировал неудачный старт своей команды в РФПЛ.

В четырёх дебютных матчах дальневосточный клуб потерпел четыре поражения.

«Неудачный старт команды связываю с адаптацией к Премьер-Лиге. Наш состав на 70% состоит из игроков, которые в прошлом сезоне играли в ФНЛ. Ребятам сложно привыкнуть к новым скоростям и к новому уровню. Нам нужна одна хорошая игра, чтобы дать определённый толчок.

Трансферная кампания ещё не закончилась. Мы планируем укрепить отдельные позиции. Усилиться так, как мы хотели, до конца не получилось. К Алексею Поддубскому у нас сохраняется полное доверие. Вопрос о его отставке даже не рассматривается. Главная задача перед ним остаётся та же — сохранение прописки в РФПЛ, — сказал Флегонтов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Гавриковым.

СКА-Хабаровск
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Флегонтов: Проблем с проведением матча с ФК «Анжи» в Хабаровске из-за погоды не будет

МОСКВА, 7 авг — Р-Спорт, Вероника Столбунова. Проблем с проведением матча пятого тура чемпионата России по футболу между «СКА-Хабаровском» и махачкалинским «Анжи» из-за ливней в Хабаровске не будет, заявил агентству «Р-Спорт» генеральный директор хабаровчан Олег Флегонтов.
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