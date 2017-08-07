Матч с «Зенитом» проиграл Каррера. Что он должен сделать теперь

Что должен предпринять тренерский штаб, чтобы команда пришла в себя?

Футбол Премьер-лига 2017/2018 Тур 4, 6.08.2017, 20:00 5:1 Зенит Спартак М

ЗЕ ЛУИША — В НАПАДЕНИЕ.

Больше всего в стартовой обойме красно-белых в Санкт-Петербурге удивило отсутствие Зе Луиша. При всех серьезных проблемах с реализацией ему нет равных в умении навязать борьбу, зацепиться даже за очень сложный мяч и помочь в начальной фазе обороны. Возможно, Каррера хотел удивить Манчини и попытаться сыграть впереди на рывках в свободные зоны за счет скорости и техники Промеса и Луиза Адриану. Только зон этих не возникало, а из-за связанного по рукам и ногам Фернанду не получались нацеленные передачи вперед.

В такой ситуации Зе Луиш был «Спартаку» просто необходим — как идеальный «таргетмен», способный обеспечивать выход в атаку при помощи простых и пусть даже безадресных забросов к штрафной. Еще странно, что Каррера не стал выпускать форварда из Кабо-Верде сразу после перерыва (хотя видел, что футбол не клеится), а прождал 10 минут, в течение которых команда пропустила еще один гол, и там уже африканцу можно было не выходить, все стало ясно.

Как бы то ни было, сейчас, после удаления Луиза Адриану, проблема выбора устранилась сама собой. Против «Арсенала» Зе Луиш должен выйти с первых минут и помочь спартаковскому нападению преобразиться.

ГЛУШАКОВУ — НОВУЮ ПЕРЕДЫШКУ.

Спартаковский капитан провел очередной невзрачный матч и пусть не был на поле худшим, но все еще совершенно не напоминал самого себя образца прошлого сезона. Что при несбалансированной схеме с двумя центральными полузащитниками в играх с «Динамо» и «Краснодаром», что при стандартной 4−2−3−1 он не смог доказать, что очнулся от спячки. А если футболисту раз за разом не становится легче, да еще и энергозатратный график матчей, то напрашивается новая передышка.

Тем более кандидаты на замену есть. Сложно понять, почему нового шанса с первых минут после очень качественной встречи с «Уфой» не дождался пока ни разу Тимофеев — как он должен себя еще проявить, чтобы при такой форме Глушакова получить место в «старте»?! Если Каррера боялся, что Артем испугается и не потянет на фоне «Краснодара» и «Зенита», то уж во встрече с «Арсеналом» можно и рискнуть. Хотя бы потому, что есть неоспоримый факт: средняя линия «Спартака» сейчас плохо работает без мяча.

ОСВЕЖИТЬ СОСТАВ В ЦЕЛОМ.

Кошмарное поражение способно здорово встряхнуть красно-белых и помочь им с точки зрения прилива эмоций (злость на самих себя куда полезнее, чем опустошение и равнодушие), если вдруг ментальная усталость после золотого сезона до конца не прошла. Однако кажется, что так просто и быстро триумфаторы прошлого чемпионата не отойдут. Им сейчас не помешает свежая кровь и голодные до побед футболисты, которые могли бы обеспечить моральный заряд.

Тут главное сильно не переусердствовать и не выставлять на игру совсем резерв, нарушая целостность футбола — «Зенит» совсем недавно так обжегся в ответном матче с «Бней Иегудой». Важно сохранить структуру: Джикия, Фернанду, Промес, Зе Луиш — все они должны играть, поскольку их отсутствие обязательно скажется на качестве. А вот еще три-четыре замены в надежде на новые эмоции сделать можно. Например, посмотреть в деле Пашалича, если он уже будет готов выходить в старте. Или дать отдых отпахавшему в Питере Ещенко, которого готовы подменить Петкович или Тигиев. Ни единого матча в чемпионате пока не провел Джано, который «Арсеналу» забивать умеет…

ПОСТАВИТЬ СЕЛИХОВА.

Этот вопрос — едва ли не самый сложный. Ребров провел провальную игру в Санкт-Петербурге (как и вся команда): не выручал, придумал пятый гол, и дал шанс резервисту Селихову. Тем более этого давно ждут многие болельщики, которые волнуются, что такими темпами у молодого голкипера лопнет терпение, и команда его попросту потеряет.

Но здесь есть и загвоздка: усадить в запас основного вратаря, который не давал повода усомниться в себе в ходе чемпионского сезона, после первого же его серьезного промаха — значит, отказать ему в доверии. Вопрос не только спортивный, но и психологический. Но рано или поздно меняется все. Момент настал.