Матч с «Зенитом» проиграл Каррера. Что он должен сделать теперь
После оглушительной неудачи в
Санкт-Петербурге у «Спартака» нет времени на переживания — уже в среду команде предстоит домашний матч с «Арсеналом».
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Что должен предпринять тренерский штаб, чтобы команда пришла в себя?
ЗЕ ЛУИША — В НАПАДЕНИЕ.
Больше всего в стартовой обойме
В такой ситуации Зе Луиш был «Спартаку» просто необходим — как идеальный «таргетмен», способный обеспечивать выход в атаку при помощи простых и пусть даже безадресных забросов к штрафной. Еще странно, что Каррера не стал выпускать форварда из
Как бы то ни было, сейчас, после удаления Луиза Адриану, проблема выбора устранилась сама собой. Против «Арсенала» Зе Луиш должен выйти с первых минут и помочь спартаковскому нападению преобразиться.
ГЛУШАКОВУ — НОВУЮ ПЕРЕДЫШКУ.
Спартаковский капитан провел очередной невзрачный матч и пусть не был на поле худшим, но все еще совершенно не напоминал самого себя образца прошлого сезона. Что при несбалансированной схеме с двумя центральными полузащитниками в играх с «Динамо» и «Краснодаром», что при стандартной 4−2−3−1 он не смог доказать, что очнулся от спячки. А если футболисту раз за разом не становится легче, да еще и энергозатратный график матчей, то напрашивается новая передышка.
Тем более кандидаты на замену есть. Сложно понять, почему нового шанса с первых минут после очень качественной встречи с «Уфой» не дождался пока ни разу Тимофеев — как он должен себя еще проявить, чтобы при такой форме Глушакова получить место в «старте»?! Если Каррера боялся, что Артем испугается и не потянет на фоне «Краснодара» и «Зенита», то уж во встрече с «Арсеналом» можно и рискнуть. Хотя бы потому, что есть неоспоримый факт: средняя линия «Спартака» сейчас плохо работает без мяча.
ОСВЕЖИТЬ СОСТАВ В ЦЕЛОМ.
Кошмарное поражение способно здорово встряхнуть
Тут главное сильно не переусердствовать и не выставлять на игру совсем резерв, нарушая целостность футбола — «Зенит» совсем недавно так обжегся в ответном матче с «Бней Иегудой». Важно сохранить структуру: Джикия, Фернанду, Промес, Зе Луиш — все они должны играть, поскольку их отсутствие обязательно скажется на качестве. А вот еще
ПОСТАВИТЬ СЕЛИХОВА.
Этот вопрос — едва ли не самый сложный. Ребров провел провальную игру в
Но здесь есть и загвоздка: усадить в запас основного вратаря, который не давал повода усомниться в себе в ходе чемпионского сезона, после первого же его серьезного промаха — значит, отказать ему в доверии. Вопрос не только спортивный, но и психологический. Но рано или поздно меняется все. Момент настал.
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