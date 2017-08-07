Чернов заявил, что вопрос о его переходе в «Урал» на правах аренды решился за 3−4 дня

ЦСКА 4 августа объявил, что Чернов будет выступать на правах аренды за «Урал» до конца сезона-2017/18. В понедельник защитник прилетел в Екатеринбург.

«Буквально за три-четыре дня все решилось. Мне сказали в ЦСКА, что есть вариант продолжить карьеру в “Урале”. Глупо было отказываться от такого предложения, от клуба премьер-лиги, который к тому же возглавляет такой тренер, любящий работать с молодежью. Я долго не колебался. Прислали все бумаги из клуба, и уже через два-три дня поехал сюда», — цитирует Чернова сайт «Урала».

«Переход в “Урал” — это новый вызов для меня. Хочется получать игровую практику. Думаю, что в “Урале” есть все факторы, которые для меня важны, и здесь я смогу в полной мере проявить себя на поле, сделать что-то полезное для клуба», — добавил 21-летний защитник.

Футболист в сезоне-2016/17 на правах аренды защищал цвета красноярского «Енисея».