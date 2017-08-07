Чернов заявил, что вопрос о его переходе в «Урал» на правах аренды решился за 3−4 дня
МОСКВА, 7 авг —
Р-Спорт. Футболист Никита Чернов, права на которого принадлежат московскому ЦСКА, сообщил, что долго не думал над переходом в екатеринбургский «Урал» на правах аренды.
ЦСКА 4 августа объявил, что Чернов будет выступать на правах аренды за «Урал» до конца сезона-2017/18. В понедельник защитник прилетел в Екатеринбург.
«Буквально за
«Переход в “Урал” — это новый вызов для меня. Хочется получать игровую практику. Думаю, что в “Урале” есть все факторы, которые для меня важны, и здесь я смогу в полной мере проявить себя на поле, сделать
Футболист в сезоне-2016/17 на правах аренды защищал цвета красноярского «Енисея».
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter