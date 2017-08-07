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7 августа 2017, 14:45 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Чернов заявил, что вопрос о его переходе в «Урал» на правах аренды решился за 3−4 дня

МОСКВА, 7 авг — Р-Спорт. Футболист Никита Чернов, права на которого принадлежат московскому ЦСКА, сообщил, что долго не думал над переходом в екатеринбургский «Урал» на правах аренды.

ЦСКА 4 августа объявил, что Чернов будет выступать на правах аренды за «Урал» до конца сезона-2017/18. В понедельник защитник прилетел в Екатеринбург.

«Буквально за три-четыре дня все решилось. Мне сказали в ЦСКА, что есть вариант продолжить карьеру в “Урале”. Глупо было отказываться от такого предложения, от клуба премьер-лиги, который к тому же возглавляет такой тренер, любящий работать с молодежью. Я долго не колебался. Прислали все бумаги из клуба, и уже через два-три дня поехал сюда», — цитирует Чернова сайт «Урала».

«Переход в “Урал” — это новый вызов для меня. Хочется получать игровую практику. Думаю, что в “Урале” есть все факторы, которые для меня важны, и здесь я смогу в полной мере проявить себя на поле, сделать что-то полезное для клуба», — добавил 21-летний защитник.

Футболист в сезоне-2016/17 на правах аренды защищал цвета красноярского «Енисея».

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