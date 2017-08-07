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7 августа 2017, 14:41 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Кокорин стал MVP 4-го тура РФПЛ

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин стал MVP 4-го тура в российской Премьер-Лиге сезона-2017/18.

Нападающий Зенита Александр <span class=error>Кокорин</span> стал MVP 4-го тура в российской <nobr>Премьер-Лиге</nobr> сезона-2017/18. Увеличить
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11 из 12 баллов ему достались от членов постоянного жюри «Чемпионата» при выборе лучших футболистов тура. Ещё пять бонусных баллов ему дали читатели — в результате голосований на странице проекта и в паблике «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».

Второе место занял нападающий «Рубина» Жонатас, а третьим стал полузащитник «Зенита» Далер Кузяев.

На звание MVP 4-го тура РФПЛ также претендовали: Доменико Кришито, Леандро Паредес (оба — «Зенит»), Павел Аликин («Уфа»), Георгий Джикия («Спартак») и Алексей Миранчук («Локомотив»).

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