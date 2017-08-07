ЦСКА заинтересован во вратаре «Тамбова» Смирнове

Согласно информации «Матч ТВ», Олег Смирнов находился на просмотре в ЦСКА, но вице-чемпионы страны не стали предлагать ему контракт.

Смирнов вернулся в расположение «Тамбова».

Однако травма Игоря Акинфеева и неудачная игра Ильи Помазуна в матче с «Рубином» подталкивают ЦСКА вернуться к поискам нового голкипера. Не исключено, что армейцы снова рассмотрят кандидатуру одного из сильнейших вратарей ФНЛ Олега Смирнова.