ЦСКА заинтересован во вратаре «Тамбова» Смирнове
Вратарь клуба ФНЛ «Тамбов» Олег Смирнов может продолжить карьеру в ЦСКА. Армейцы просматривали 27-летнего голкипера в начале августа.
Согласно информации «Матч ТВ», Олег Смирнов находился на просмотре в ЦСКА, но
Смирнов вернулся в расположение «Тамбова».
Однако травма Игоря Акинфеева и неудачная игра Ильи Помазуна в матче с «Рубином» подталкивают ЦСКА вернуться к поискам нового голкипера. Не исключено, что армейцы снова рассмотрят кандидатуру одного из сильнейших вратарей ФНЛ Олега Смирнова.
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