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7 августа 2017, 14:25 | Футбол: Премьер-лига | Вести.Ru

ЦСКА заинтересован во вратаре «Тамбова» Смирнове

Вратарь клуба ФНЛ «Тамбов» Олег Смирнов может продолжить карьеру в ЦСКА. Армейцы просматривали 27-летнего голкипера в начале августа.

Согласно информации «Матч ТВ», Олег Смирнов находился на просмотре в ЦСКА, но вице-чемпионы страны не стали предлагать ему контракт.

Смирнов вернулся в расположение «Тамбова».

Однако травма Игоря Акинфеева и неудачная игра Ильи Помазуна в матче с «Рубином» подталкивают ЦСКА вернуться к поискам нового голкипера. Не исключено, что армейцы снова рассмотрят кандидатуру одного из сильнейших вратарей ФНЛ Олега Смирнова.

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