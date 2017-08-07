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7 августа 2017, 14:24 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Агент: Вратарь «Зенита» Лодыгин недоволен своим положением в клубе

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Вратарь санкт-петербургского «Зенита» Юрий Лодыгин недоволен отсутствием игровой практики. Об этом ТАСС сообщил представитель футболиста Хелмут Рихтер.

По словам Хелмута Рихтера главной причиной недовольства игрока является отсутствие игровой практики. Увеличить
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Ранее интернет портал Football Italia сообщил о том, что римский «Лацио» заинтересован в приобретении 27-летнего вратаря петербургской команды. По данным портала, итальянский клуб находится в поисках вратаря, который сможет составить конкуренцию 22-летнему албанскому голкиперу Томасу Стракоше.

«Лодыгин недоволен своим положением в “Зените”. Главной причиной является отсутствие игровой практики. Сейчас он второй вратарь в питерской команде из-за чего перестал вызываться в национальную сборную. Игроку нужна практика, чтобы расти в профессиональном плане, и Юрий хочет ее получать», — сказал Рихтер.

«Не могу комментировать, есть ли у Лодыгина предложения, но до закрытия трансферного окна еще практически месяц, поэтому все может быть. Сейчас у Юры контракт с “Зенитом” еще на два года, поэтому никаких комментариев относительно его трансферов я вам давать не могу», — также отметил собеседник ТАСС.

Лодыгин перешел в «Зенит» из греческого клуба «Ксанти» в июле 2013 года. За санкт-петербургский клуб он провел 149 матчей, в которых пропустил 139 голов. В составе команды он стал чемпионом России, обладателем Кубка России и двукратным обладателем Суперкубка страны.

За сборную России вратарь провел 11 матчей.

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