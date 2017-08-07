Агент: Вратарь «Зенита» Лодыгин недоволен своим положением в клубе
МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Вратарь
санкт-петербургского «Зенита» Юрий Лодыгин недоволен отсутствием игровой практики. Об этом ТАСС сообщил представитель футболиста Хелмут Рихтер.
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Ранее интернет портал Football Italia сообщил о том, что римский «Лацио» заинтересован в приобретении 27-летнего вратаря петербургской команды. По данным портала, итальянский клуб находится в поисках вратаря, который сможет составить конкуренцию 22-летнему албанскому голкиперу Томасу Стракоше.
«Лодыгин недоволен своим положением в “Зените”. Главной причиной является отсутствие игровой практики. Сейчас он второй вратарь в питерской команде
«Не могу комментировать, есть ли у Лодыгина предложения, но до закрытия трансферного окна еще практически месяц, поэтому все может быть. Сейчас у Юры контракт с “Зенитом” еще на два года, поэтому никаких комментариев относительно его трансферов я вам давать не могу», — также отметил собеседник ТАСС.
Лодыгин перешел в «Зенит» из греческого клуба «Ксанти» в июле 2013 года. За
За сборную России вратарь провел 11 матчей.
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