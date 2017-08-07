Российский футболист с казахскими корнями может перейти в питерский «Зенит»

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Последний матч с участием Быстрова посетил спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания. В мае левый защитник был признан Футбольной национальной лигой (ФНЛ) открытием сезона, а этим летом за ним следили селекционеры московского «Локомотива».

25-летний Быстров родился и вырос в Костанайской области. В 13-летнем возрасте он вместе с семьей переехал в Россию. В профессиональный футбол Быстров попал в 22 года, став игроком «Челябинска» из второй лиги. За полгода в составе «Тамбова» он провел 20 матчей в ФНЛ.

Стоит отметить, что мать Быстрова — этническая казашка, родившаяся в Челябинской области.