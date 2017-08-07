Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/30609602/
7 августа 2017, 14:12 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Панов: Благодарю за поддержку, «Зенит» с победой, «Спартак» — чемпион

Бывший нападающий «Зенита» Александр Панов, который после матча 4-го тура российской Премьер-Лиги между питерской командой и «Спартаком» был атакован фанатами команды из Санкт-Петербурга, оставил сообщение в «Твиттере», отметив, что у него всё хорошо, и поблагодарив за поддержку.

Ранее Панов сообщил, что не будет обращаться в полицию.

«Дорогие друзья. Благодарю за поддержку. У меня всё в порядке. Атмосфера отличная на стадионе. “Зенит” с победой, “Спартак” — чемпион», — говорится в сообщении.

Матч 4-го тура РФПЛ между «Зенитом» и «Спартаком» завершился со счётом 5:1.

Зенит
Новости Матчи Состав Статистика
Спартак М
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости

Яшин, Марадона, Анри и Роналдо. Какими будут новые легенды в FIFA 18

Промес: куда бы Неймар ни пошёл, я пойду за ним

Фанат ЦСКА: просто иду, а журналист мне гадость говорит. Хоп — и кинул руку

Яшин, Марадона, Анри и Роналдо. Какими будут новые легенды в FIFA 18

Промес: куда бы Неймар ни пошёл, я пойду за ним