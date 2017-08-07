Ранее Панов сообщил, что не будет обращаться в полицию.

«Дорогие друзья. Благодарю за поддержку. У меня всё в порядке. Атмосфера отличная на стадионе. “Зенит” с победой, “Спартак” — чемпион», — говорится в сообщении.

Матч 4-го тура РФПЛ между «Зенитом» и «Спартаком» завершился со счётом 5:1.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!!!<br>БЛАГОДАРЮ ЗА ПОДДЕРЖКУ!!!<br>У МЕНЯ ВСЁ В ПОРЯДКЕ!!!<br>АТМОСФЕРА ОТЛИЧНАЯ НА СТАДИОНЕ!!!<br>ЗЕНИТ С ПОБЕДОЙ!!!<br>СПАРТАК ЧЕМПИОН!!! <a href="https://t.co/idbQLQ7nul">pic.twitter.com/idbQLQ7nul</a></p>— Александр Панов (@hardcorer1975) <a href="https://twitter.com/hardcorer1975/status/894480521249554432">7 августа 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>