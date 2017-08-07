Панов: Благодарю за поддержку, «Зенит» с победой, «Спартак» — чемпион
Бывший нападающий «Зенита» Александр Панов, который после матча 4-го тура российской
Премьер-Лиги между питерской командой и «Спартаком» был атакован фанатами команды из Санкт-Петербурга, оставил сообщение в «Твиттере», отметив, что у него всё хорошо, и поблагодарив за поддержку.
Ранее Панов сообщил, что не будет обращаться в полицию.
«Дорогие друзья. Благодарю за поддержку. У меня всё в порядке. Атмосфера отличная на стадионе. “Зенит” с победой, “Спартак” — чемпион», — говорится в сообщении.
Матч 4-го тура РФПЛ между «Зенитом» и «Спартаком» завершился со счётом 5:1.
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