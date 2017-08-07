Болельщики «Динамо» проинспектировали строительство стадиона
Состоялась экскурсия болельщиков футбольного клуба «Динамо» на стройку любимого стадиона, входящего в девелоперский комплекс «ВТБ Арена парк».
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Видимо, что-то случилось...
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Гости лично ознакомились с течением строительных работ и смогли задать вопросы представителям «ВТБ Арена парк».
На конец июля — начало августа 2017 г. на стадионе «Динамо»:
— финализируются монтажные работы несущих конструкций;
— стартует этап отделочных работ;
— стартует этап установки кресел;
— монтируется кровля и фасадные системы;
— ведутся работы по доводке бетона — шлифовка, напыление, а также пескоструйная отделка металлических деталей и конструкций.
На вопрос болельщиков, что за сложные работы они наблюдают между несущей частью кровли и ее отделкой, директор проекта по спортивной части Сергей Михайлович Цыбин прокомментировал: «Ведется установка шумо- и теплоизоляции. Шумоизоляция предусматривает поглощение звуков извне, например, от дождя или града, что позволит сохранить качественную акустику во время мероприятий. Теплоизоляция предотвратит перегревание кровли в солнечный период, что сделает пребывание на стадионе более комфортным для его гостей».
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