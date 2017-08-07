«Гремио» готов продать нападающего Луана «Спартаку» за € 20 млн
Как стало известно «Чемпионату», «Гремио» готов продать своего нападающего Луана «Спартаку» за € 20 млн.
Кроме того, клуб просит ещё € 5 млн подъёмных для стороны игрока. «Спартак» продолжает сомневаться в этом трансфере
По мнению московского клуба, цена за игрока слишком завышена.
Ранее агент Луана Жаир Пейшото сообщил, что достигнута устная договорённость о переходе его клиента в «Спартак», и представители «Гремио» ведут с москвичами согласование по сумме трансфера.
Луан в нынешнем сезоне чемпионата Бразилии принял участие в 15 матчах, забил 5 голов и сделал 6 голевых пасов.
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