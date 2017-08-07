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7 августа 2017, 14:03 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Гремио» готов продать нападающего Луана «Спартаку» за € 20 млн

Как стало известно «Чемпионату», «Гремио» готов продать своего нападающего Луана «Спартаку» за € 20 млн.

Кроме того, клуб просит ещё € 5 млн подъёмных для стороны игрока. «Спартак» продолжает сомневаться в этом трансфере из-за требуемой суммы за футболиста, у которого истекает контракт с «Гремио» 17 сентября 2018 года (по данным авторитетного издания Transfermarket).

По мнению московского клуба, цена за игрока слишком завышена.

Ранее агент Луана Жаир Пейшото сообщил, что достигнута устная договорённость о переходе его клиента в «Спартак», и представители «Гремио» ведут с москвичами согласование по сумме трансфера.

Луан в нынешнем сезоне чемпионата Бразилии принял участие в 15 матчах, забил 5 голов и сделал 6 голевых пасов.

Спартак М
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