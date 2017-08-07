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7 августа 2017, 14:01 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Игроки «Ахмата» Семёнов и Бериша готовятся к матчу с «Краснодаром»

Футболисты «Ахмата» защитник Андрей Семёнов и полузащитник Бернард Бериша, заменённые из-за полученных травм в матче 4-го тура РФПЛ с «Уфой» (2:3), готовятся к игре с «Краснодаром».

У обоих игроков ушибы, сообщает пресс-служба «Ахмата».

Накануне футболисты прошли медобследование и восстанавливаются под наблюдением врачей. Тренерский штаб рассчитывает, что Семёнов и Бериша смогут принять участие в матче против «Краснодара», который состоится 10 августа в Грозном.

В нынешнем сезоне Андрей Семёнов принял участие в 4 матчах и отдал 1 голевой пас. На счету Бернарда Бериши 3 матча.

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