33 единоборства Кокорина, 13 острых передач Миранчука. Главные цифры тура

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26 ударов нанес «Локомотив» в победном матче со «СКА-Хабаровск» (1:0), что стало лучшим показателем в туре. При этом в створ железнодорожники попали пять раз. Лидеры по точным попаданиям — футболисты «Краснодара» (девять из 24).

5 ударов в створ нанес «Зенит» в матче со «Спартаком» (5:1) и забил столько же голов. Вот это эффективность! Правда, один мяч Артем Ребров затолкал в ворота сам после прострела, а не удара.

61 процент победных единоборств на счету футболистов «Локомотива» в матче со «СКА-Хабаровск» — больше в туре не набралось ни у кого. Любопытно, что «Спартак», разгромленный в Санкт-Петербурге, второй по этому показателю (55 процентов).

29 навесов в чужую штрафную выполнили в матче с «Рубином» (1:2) футболисты ЦСКА. Отчаявшись взломать чужую оборону низом, они стали прибегать именно к такому способу. 17 подач вышли точными, однако сравнять счет армейцам так и не удалось.

8 ударов в матче с «Рубином» нанес армейский Витинью и четыре раза попал в створ. Чаще не бил никто. Только голы к бразильцам в воскресенье так и не пришли.

106 и 100 передач соответственно на счету двух полузащитников «Краснодара» Газинского и Каборе (точные — 98 и 91). Они стали единственными в туре, кто перешагнул сотню.

13 острых передач за матч против «СКА-Хабаровск» отдал полузащитник «Локо» Алексей Миранчук, из них девять дошли до адресата. Это рекорд не только тура, но и всего чемпионата. Второй в списке его партнер Фернандеш — 8 (6).

18 раз допускал потери форвард «Ростова» Дядюн в игре с «Анжи». Он стал самым теряющим мяч футболистом в туре.

19 победных единоборств из 22 (86 процентов) на счету спартаковца Джикии. Это еще раз говорит о том, что не центральные защитники были слабым звеном «Спартака» в кошмарном матче в Санкт-Петербурге.

33 раза вступал в единоборства форвард «Зенита» Кокорин, что стало лучшим показателем в битве двух столиц. Правда, выходил победителем из дуэлей Александр только 10 раз, но рвение и нацеленность на борьбу все равно налицо.