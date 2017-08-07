Подрядчик: Протечки крыши стадиона «Санкт-Петербург» не должно быть даже в сильные ливни

Протечка крыши произошла во время матча 22 июля между футбольными клубами «Зенит» и «Рубин». Подрядчик сообщил, что устранит ее по гарантии в срок до 15 августа. В воскресенье на стадионе состоялся матч «Зенит» — «Спартак», однако крышу закрывать не стали, несмотря на непогоду.

«Надо понимать, что есть плановая эксплуатация, а есть форс-мажор. Вчерашняя погода и до этого — она относится больше к форс-мажору. Мы, конечно, сделаем все возможное, чтобы даже в такие ливневые условия крыша не текла. Насколько это возможно, покажет то, когда мы проведем все запланированные мероприятия, ремонтные работы идут по плану», — сказала Гигиняк.

Строительство стадиона началось в 2007 году, на объекте дважды менялся генподрядчик, сроки сдачи переносились. Строительные работы были завершены 29 декабря 2016 года, было выдано разрешение на ввод в эксплуатацию первого этапа стадиона. Затем проводились работы по подготовке объекта под требования ФИФА. Стоимость стадиона изначально составляла 6,7 млрд рублей, последней сметной стоимостью называлась сумма в 43 млрд рублей.