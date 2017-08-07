Подрядчик: Протечки крыши стадиона «Санкт-Петербург» не должно быть даже в сильные ливни
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 августа. /ТАСС/. Генподрядчик стадиона «Санкт-Петербург» — компания «Метрострой» — обязался предотвратить возможные протечки в раздвижной крыше арены даже в сильные ливни, сообщила в понедельник пресс-секретарь компании Екатерина Гигиняк.
Протечка крыши произошла во время матча 22 июля между футбольными клубами «Зенит» и «Рубин». Подрядчик сообщил, что устранит ее по гарантии в срок до 15 августа. В воскресенье на стадионе состоялся матч «Зенит» — «Спартак», однако крышу закрывать не стали, несмотря на непогоду.
«Надо понимать, что есть плановая эксплуатация, а есть
Строительство стадиона началось в 2007 году, на объекте дважды менялся генподрядчик, сроки сдачи переносились. Строительные работы были завершены 29 декабря 2016 года, было выдано разрешение на ввод в эксплуатацию первого этапа стадиона. Затем проводились работы по подготовке объекта под требования ФИФА. Стоимость стадиона изначально составляла 6,7 млрд рублей, последней сметной стоимостью называлась сумма в 43 млрд рублей.
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